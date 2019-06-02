Novo espaço no Parque da Cidade, na Serra, será inaugurado na próxima quarta (02) Crédito: José Carlos Schaeffer

O Parque da Cidade, localizado na Serra, vai ser ampliado. Uma nova área de 20 mil metros quadrados, entre área verde e lazer, será inaugurada na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Junto da entrega da nova estrutura, uma série de ações serão realizadas durante a semana para reafirmar a proteção e conscientização sobre a importância dos recursos naturais.

Your browser does not support the audio element. Na semana do Meio Ambiente, Parque da Cidade ganha nova área na Serra

O novo espaço, com entrada pelo bairro Valparaíso, possui pistas de caminhada, parquinho e estrutura para prática de ginástica. Além disso, cerca de 500 árvores foram plantadas na área, que será ligada ao restante do parque por uma passarela.

Cerca de 500 árvores nativas foram plantadas para ampliar a arborização no novo espaço Crédito: José Carlos Schaeffer

Segundo a Secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Almeida, com a expansão, o Parque da Cidade se tornou o maior parque urbano do Estado, com 117 mil m². "Foram investidos aproximadamente R$ 2,3 milhões. A expansão do Parque da Cidade possibilitou a implantação de novos espaços. Playground, pista de caminhada, espaço para calistenia, uma passarela em que as pessoas possam transitar entre as árvores, estacionamento para ônibus facilitando a vinda de grupos maiores. Além disso, foram plantadas 500 árvores nativas para ampliar a arborização desse espaço".

Passarela vai ligar nova área ao restante do Parque Crédito: José Carlos Schaeffer

A festa de inauguração do parque acontece na quarta-feira, a partir das 19h, com a apresentação da Banda Estrela dos Artistas, e participação do cantor mirim Jeremias Reis, vencedor do programa The Voice Kids.

Durante toda a semana outras ações serão realizadas no município. A programação teve início neste domingo (2), com um mutirão educativo de limpeza das trilhas ecológicas do Mestre Álvaro. A partir desta segunda-feira, terá início a campanha de coleta de lixo eletrônico. Com um ponto no Parque da Cidade e outro na prédio administrativo da prefeitura, em Serra-sede, materiais eletrônicos poderão ser descartados pela população, como explica a secretária.

"A população pode trazer seus eletrodomésticos, computadores, cabos e outros itens para serem destinados de forma adequada", explicou.

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente na Serra no fim da reportagem.

Coleta de lixo e conscientização em Vitória

Também com o objetivo de promover a proteção e conscientização ambiental, um grupo de voluntários realizou uma caminhada para recolher resíduos e conversar com moradores na manhã deste domingo, na orla da Praia de Camburi, em Vitória. A iniciativa, promovida pelo Núcleo Camaleão, teve como objetivo mostrar aos moradores o impacto causado pelo descarte irregular do lixo e mudar esse costume, como explica um dos membros do núcleo, o engenheiro ambiental Bruno Navarro.

"O principal aqui hoje é sensibilizar as pessoas. Conscientizá-las sobre os problemas que a gente vive não só em relação aos resíduos, mas também a falta do saneamento básico, poluição atmosférica. Sobre a saúde ambiental. A gente está criando uma nova atitude dentro de algumas pessoas e espera multiplicar isso".

Grupo recolhe lixo em caminhada de conscientização na praia de Camburi, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Cerca de 30 pessoas participaram da atividade, recolhendo objetos plásticos, guimbas de cigarro entre outros resíduos.

Programação 'Semana do Meio Ambiente' – Prefeitura da Serra

>>>>Dia 2 de junho (domingo)

7h – Mutirão educativo de limpeza das trilhas ecológicas, realizado pela ONG Amigos do Mestre Álvaro.

Locais de saída: Sede da APA do Mestre Álvaro e Praça de Jardim Tropical

>>>>Dia 3 de junho (segunda)

Início da Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico

Locais: Parque da Cidade (3 a 16 de junho) e sede da Prefeitura da Serra (3 a 10 de junho)

14h – Ação de intervenção ambiental com os agentes ambientais mirins

Local: Planalto Serrano Bloco A – Rede Aica

13h30 às 16h30 – Oficina de mandala com os alunos do Projeto Legal da Rede Aica

Local: CEA Jacuhy

>>>>Dia 4 de junho (terça-feira)

14h – Realização de oficina de sabão ecológico do Projeto De Olho no Óleo, para os bairros Costa Dourada e Residencial Jacaraípe

Local: Pestalozzi de Jacaraípe

13h30 às 16h30 – Oficina educativa - Jogo da Memória e Paraquedas Cooperativo, com os alunos do CMEI Luiz Santiago

Local: CEA Jacuhy

>>>>Dia 5 de junho (quarta-feira)

9h – Lançamento do Prêmio Escola Sustentável e do Concurso Fotográfico Ambiental “Meu clique da Serra”, com a participação dos diretores das Unidades Municipais de Ensino

Local: Sede da APA do Mestre Álvaro

19h – Inauguração da expansão do Parque da Cidade

Apresentação da Banda Estrela dos Artistas com participação especial de Jeremias Reis

19 às 21h – Palestra sobre “As Belezas Naturais da Serra” para os Agentes Ambientais Comunitários, para os bairros Costa Dourada e Residencial Jacaraípe

Local: Pestalozzi de Jacaraípe (Rua Ceciliano Abel de Almeida, Residencial Jacaraípe)

>>>>Dia 6 de junho (quinta-feira)

Seminário Ambiental

Local: Auditório Manguinhos no Hotel Serra Grande (Av. Eudes Scherrer de Souza, 870, Parque Residencial Laranjeiras)

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h30 às 12h – Palestra: “Noções de ruído, conforto acústico e suas implicações no ambiente urbano”, com o mestre em engenharia mecânica Guilherme Emanuel Costa Laux

12h às 14h – Intervalo

14h às 15h30 – Palestra: “Plano Estadual de Resíduos Sólidos”, com o biólogo Anderson Ferrari, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama)

15h30 às 16h – Intervalo

16h às 16h40 – Palestra “Limpeza Pública no século XXI: o que aprendemos?”, com a mestre em engenharia ambiental Vergínia Januário dos Reis Rocha, da Secretaria Municipal de Serviços (Sese)

17h – Encerramento / Certificação

Inscrição até o dia 4 de junho pelo telefone: 3291-2401 ou [email protected]

13h30 às 16h30 – Oficina com garrafa pet, com os alunos da EMEF Eulália Falqueto

Local: CEA Jacuhy

>>>>Dia 7 de junho (sexta-feira)

14h – Formatura dos agentes ambientais mirins

Local: Planalto Serrano Bloco A – Rede Aica

14h – Realização de oficina de sabão ecológico do Projeto De Olho no Óleo