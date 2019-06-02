O Parque da Cidade, localizado na Serra, vai ser ampliado. Uma nova área de 20 mil metros quadrados, entre área verde e lazer, será inaugurada na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Junto da entrega da nova estrutura, uma série de ações serão realizadas durante a semana para reafirmar a proteção e conscientização sobre a importância dos recursos naturais.
Na semana do Meio Ambiente, Parque da Cidade ganha nova área na Serra
O novo espaço, com entrada pelo bairro Valparaíso, possui pistas de caminhada, parquinho e estrutura para prática de ginástica. Além disso, cerca de 500 árvores foram plantadas na área, que será ligada ao restante do parque por uma passarela.
Segundo a Secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Almeida, com a expansão, o Parque da Cidade se tornou o maior parque urbano do Estado, com 117 mil m². "Foram investidos aproximadamente R$ 2,3 milhões. A expansão do Parque da Cidade possibilitou a implantação de novos espaços. Playground, pista de caminhada, espaço para calistenia, uma passarela em que as pessoas possam transitar entre as árvores, estacionamento para ônibus facilitando a vinda de grupos maiores. Além disso, foram plantadas 500 árvores nativas para ampliar a arborização desse espaço".
A festa de inauguração do parque acontece na quarta-feira, a partir das 19h, com a apresentação da Banda Estrela dos Artistas, e participação do cantor mirim Jeremias Reis, vencedor do programa The Voice Kids.
Durante toda a semana outras ações serão realizadas no município. A programação teve início neste domingo (2), com um mutirão educativo de limpeza das trilhas ecológicas do Mestre Álvaro. A partir desta segunda-feira, terá início a campanha de coleta de lixo eletrônico. Com um ponto no Parque da Cidade e outro na prédio administrativo da prefeitura, em Serra-sede, materiais eletrônicos poderão ser descartados pela população, como explica a secretária.
"A população pode trazer seus eletrodomésticos, computadores, cabos e outros itens para serem destinados de forma adequada", explicou.
Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente na Serra no fim da reportagem.
Coleta de lixo e conscientização em Vitória
Também com o objetivo de promover a proteção e conscientização ambiental, um grupo de voluntários realizou uma caminhada para recolher resíduos e conversar com moradores na manhã deste domingo, na orla da Praia de Camburi, em Vitória. A iniciativa, promovida pelo Núcleo Camaleão, teve como objetivo mostrar aos moradores o impacto causado pelo descarte irregular do lixo e mudar esse costume, como explica um dos membros do núcleo, o engenheiro ambiental Bruno Navarro.
"O principal aqui hoje é sensibilizar as pessoas. Conscientizá-las sobre os problemas que a gente vive não só em relação aos resíduos, mas também a falta do saneamento básico, poluição atmosférica. Sobre a saúde ambiental. A gente está criando uma nova atitude dentro de algumas pessoas e espera multiplicar isso".
Cerca de 30 pessoas participaram da atividade, recolhendo objetos plásticos, guimbas de cigarro entre outros resíduos.
Programação 'Semana do Meio Ambiente' – Prefeitura da Serra
>>>>Dia 2 de junho (domingo)
7h – Mutirão educativo de limpeza das trilhas ecológicas, realizado pela ONG Amigos do Mestre Álvaro.
Locais de saída: Sede da APA do Mestre Álvaro e Praça de Jardim Tropical
>>>>Dia 3 de junho (segunda)
Início da Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico
Locais: Parque da Cidade (3 a 16 de junho) e sede da Prefeitura da Serra (3 a 10 de junho)
14h – Ação de intervenção ambiental com os agentes ambientais mirins
Local: Planalto Serrano Bloco A – Rede Aica
13h30 às 16h30 – Oficina de mandala com os alunos do Projeto Legal da Rede Aica
Local: CEA Jacuhy
>>>>Dia 4 de junho (terça-feira)
14h – Realização de oficina de sabão ecológico do Projeto De Olho no Óleo, para os bairros Costa Dourada e Residencial Jacaraípe
Local: Pestalozzi de Jacaraípe
13h30 às 16h30 – Oficina educativa - Jogo da Memória e Paraquedas Cooperativo, com os alunos do CMEI Luiz Santiago
Local: CEA Jacuhy
>>>>Dia 5 de junho (quarta-feira)
9h – Lançamento do Prêmio Escola Sustentável e do Concurso Fotográfico Ambiental “Meu clique da Serra”, com a participação dos diretores das Unidades Municipais de Ensino
Local: Sede da APA do Mestre Álvaro
19h – Inauguração da expansão do Parque da Cidade
Apresentação da Banda Estrela dos Artistas com participação especial de Jeremias Reis
19 às 21h – Palestra sobre “As Belezas Naturais da Serra” para os Agentes Ambientais Comunitários, para os bairros Costa Dourada e Residencial Jacaraípe
Local: Pestalozzi de Jacaraípe (Rua Ceciliano Abel de Almeida, Residencial Jacaraípe)
>>>>Dia 6 de junho (quinta-feira)
Seminário Ambiental
Local: Auditório Manguinhos no Hotel Serra Grande (Av. Eudes Scherrer de Souza, 870, Parque Residencial Laranjeiras)
8h30 – Credenciamento
9h – Abertura
9h30 às 12h – Palestra: “Noções de ruído, conforto acústico e suas implicações no ambiente urbano”, com o mestre em engenharia mecânica Guilherme Emanuel Costa Laux
12h às 14h – Intervalo
14h às 15h30 – Palestra: “Plano Estadual de Resíduos Sólidos”, com o biólogo Anderson Ferrari, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama)
15h30 às 16h – Intervalo
16h às 16h40 – Palestra “Limpeza Pública no século XXI: o que aprendemos?”, com a mestre em engenharia ambiental Vergínia Januário dos Reis Rocha, da Secretaria Municipal de Serviços (Sese)
17h – Encerramento / Certificação
Inscrição até o dia 4 de junho pelo telefone: 3291-2401 ou [email protected]
13h30 às 16h30 – Oficina com garrafa pet, com os alunos da EMEF Eulália Falqueto
Local: CEA Jacuhy
>>>>Dia 7 de junho (sexta-feira)
14h – Formatura dos agentes ambientais mirins
Local: Planalto Serrano Bloco A – Rede Aica
14h – Realização de oficina de sabão ecológico do Projeto De Olho no Óleo
Local: Centro Comunitário de Serra Dourada III (Av. Salvador)