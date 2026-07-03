Bebê recebe nome em homenagem a Rayan e emociona com história de superação

Assim como o ex-jogador do Vasco que está brilhando com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA™, um bebê capixaba chamado Rayan também já é um vitorioso com apenas 10 meses de vida. Nascido em uma casa vascaína, o pequeno precisou passar mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) logo após o nascimento, e carrega um nome que cuja origem mistura de criatividade, paixão pelo futebol e uma pequena "pegadinha" da irmã mais velha.
Filho de Rafaella Barreiros e Jean Vitor, Rayan veio ao mundo depois de uma gestação de alto risco. A chegada prematura aos sete meses trouxe momentos de angústia para toda a família, e fez com que o neném precisasse de aparelhos e medicação para respirar nas primeiras semanas de vida.
"O Rayan é um milagre na nossa vida. Minha gestação foi muito complicada, ele nasceu prematuro e era muito pequenininho e foi um período muito difícil. Mas hoje é um bebê muito forte, com um nome muito forte também. É vascaíno, torcedor igual o papai, igual os irmãos, igual a mamãe. A família toda é vascaína", conta a mãe.
Origem do nome e homenagem ao jogador
Porém, se a história do nascimento emociona, a escolha do nome rende boas risadas para a família. A ideia partiu de Milena, irmã mais velha de Rayan, vascaína apaixonada e admiradora do ex-atacante cruz-maltino. Com a ajuda do pai, ela apresentou uma justificativa aparentemente perfeita para convencer a madrasta: juntar "Ra" de Rafaella com "Yan", de Jean. E a estratégia funcionou.
"Eu usei essa desculpa farrapada para ela poder aceitar, e eu tinha quase certeza que o meu pai já ia saber disso. Aí eu tive que soltar o golpe, né? A a gente estava assistindo o jogo do Vasco e eu estava do lado do meu pai. Fui lá e soltei, aí ela gostou do nome e achou bonito", revelou Milena.
A verdade só apareceu depois. Rafaella contou que confiou na boa intenção e ideia da enteada, e que só depois que o bebê nasceu que real história por trás do nome foi revelada para ela.
"Ela jogou uma pegadinha que colou, que eu acreditei. O pai sabia, no fundo, e aí só depois que o bebê nasceu, que aconteceu isso tudo, que aí sim eu fui descobrir que era por causa do jogador Rayan do Vasco", contou Rafaella.
Raiz capixaba do "grande" Rayan
Assim como o bebê que leva o mesmo nome, o atacante Rayan também tem uma ligação forte com o Espírito Santo. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, o jogador é filho do cachoeirense Valkmar, ex-zagueiro do Vasco, e passou parte da infância em Cachoeiro de Itapemirim, onde avós, tios e primos acompanham de perto a sua carreira.
Agora, além de sua própria família, a do pequeno Rayan também tem um motivo a mais para torcer, e muito, pelo camisa 26 da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo.
"Eu sou flamenguista, mas eu desejo, do fundo do meu coração, toda felicidade para o jogador Rayan. Eu passei a observar ele com outros olhos, por ele levar o nome do meu neto e pela história que ele carrega dentro da minha família. Que ele consiga, junto com a Seleção, trazer esse tão sonhado Hexa que a gente está há anos pelejando", disse Miriam Barreiros, tia-avó de Rayan.