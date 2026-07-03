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Linda história

Bebê recebe nome em homenagem a Rayan e emociona com história de superação

A origem do nome veio através de um "pegadinha" da irmã

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 16:36

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

03 jul 2026 às 16:36
Família do Bebê Rayan, pequeno vascaíno
Reprodução/TV Gazeta

Assim como o ex-jogador do Vasco que está brilhando com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA™, um bebê capixaba chamado Rayan também já é um vitorioso com apenas 10 meses de vida. Nascido em uma casa vascaína, o pequeno precisou passar mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) logo após o nascimento, e carrega um nome que cuja origem mistura de criatividade, paixão pelo futebol e uma pequena "pegadinha" da irmã mais velha.


Filho de Rafaella Barreiros e Jean Vitor, Rayan veio ao mundo depois de uma gestação de alto risco. A chegada prematura aos sete meses trouxe momentos de angústia para toda a família, e fez com que o neném precisasse de aparelhos e medicação para respirar nas primeiras semanas de vida.


"O Rayan é um milagre na nossa vida. Minha gestação foi muito complicada, ele nasceu prematuro e era muito pequenininho e foi um período muito difícil. Mas hoje é um bebê muito forte, com um nome muito forte também. É vascaíno, torcedor igual o papai, igual os irmãos, igual a mamãe. A família toda é vascaína", conta a mãe.


Bebê Rayan, pequeno vascaíno
Arquivo pessoal

Origem do nome e homenagem ao jogador


Porém, se a história do nascimento emociona, a escolha do nome rende boas risadas para a família. A ideia partiu de Milena, irmã mais velha de Rayan, vascaína apaixonada e admiradora do ex-atacante cruz-maltino. Com a ajuda do pai, ela apresentou uma justificativa aparentemente perfeita para convencer a madrasta: juntar "Ra" de Rafaella com "Yan", de Jean. E a estratégia funcionou.


"Eu usei essa desculpa farrapada para ela poder aceitar, e eu tinha quase certeza que o meu pai já ia saber disso. Aí eu tive que soltar o golpe, né? A a gente estava assistindo o jogo do Vasco e eu estava do lado do meu pai. Fui lá e soltei, aí ela gostou do nome e achou bonito", revelou Milena.


A verdade só apareceu depois. Rafaella contou que confiou na boa intenção e ideia da enteada, e que só depois que o bebê nasceu que real história por trás do nome foi revelada para ela.


"Ela jogou uma pegadinha que colou, que eu acreditei. O pai sabia, no fundo, e aí só depois que o bebê nasceu, que aconteceu isso tudo, que aí sim eu fui descobrir que era por causa do jogador Rayan do Vasco", contou Rafaella.


Bebê Rayan, pequeno vascaíno
Arquivo pessoal

Raiz capixaba do "grande" Rayan


Assim como o bebê que leva o mesmo nome, o atacante Rayan também tem uma ligação forte com o Espírito Santo. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, o jogador é filho do cachoeirense Valkmar, ex-zagueiro do Vasco, e passou parte da infância em Cachoeiro de Itapemirim, onde avós, tios e primos acompanham de perto a sua carreira.


Agora, além de sua própria família, a do pequeno Rayan também tem um motivo a mais para torcer, e muito, pelo camisa 26 da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo.


"Eu sou flamenguista, mas eu desejo, do fundo do meu coração, toda felicidade para o jogador Rayan. Eu passei a observar ele com outros olhos, por ele levar o nome do meu neto e pela história que ele carrega dentro da minha família. Que ele consiga, junto com a Seleção, trazer esse tão sonhado Hexa que a gente está há anos pelejando", disse Miriam Barreiros, tia-avó de Rayan.


Rayan, atacante da Seleção Brasileira
Rafael Ribeiro / CBF

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