Bebê recebe nome em homenagem a Rayan e emociona com história de superação

Assim como o ex-jogador do Vasco que está brilhando com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA™, um bebê capixaba chamado Rayan também já é um vitorioso com apenas 10 meses de vida. Nascido em uma casa vascaína, o pequeno precisou passar mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) logo após o nascimento, e carrega um nome que cuja origem mistura de criatividade, paixão pelo futebol e uma pequena "pegadinha" da irmã mais velha.





Filho de Rafaella Barreiros e Jean Vitor, Rayan veio ao mundo depois de uma gestação de alto risco. A chegada prematura aos sete meses trouxe momentos de angústia para toda a família, e fez com que o neném precisasse de aparelhos e medicação para respirar nas primeiras semanas de vida.





"O Rayan é um milagre na nossa vida. Minha gestação foi muito complicada, ele nasceu prematuro e era muito pequenininho e foi um período muito difícil. Mas hoje é um bebê muito forte, com um nome muito forte também. É vascaíno, torcedor igual o papai, igual os irmãos, igual a mamãe. A família toda é vascaína", conta a mãe.



