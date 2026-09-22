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Futebol

Gonzalo Plata é cortado de amistosos do Equador por lesão e preocupa Flamengo em 'decisões'

O jogador foi substituído na reta final da vitória diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã, acusando dores no posterior da coxa direita e teve uma lesão no local confirmada

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 16:07

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

22 set 2026 às 16:07
Gonzalo Plata é cortado de amistosos do Equador por lesão e preocupa Flamengo em 'decisões'
Gonzalo Plata é cortado de amistosos do Equador por lesão e preocupa Flamengo em 'decisões' Fotoarena/Folhapress

O Flamengo vem acumulando problemas por lesão na reta final da temporada. Depois de confirmar problema em Ayrton Lucas, fora por até um mês, agora o clube vê o atacante Gonzalo Plata ser cortado de amistosos do Equador também por lesão, virando dor de cabeça para sequência importante e dura de jogos.

Plata foi substituído na reta final da vitória diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã, acusando dores no posterior da coxa direita e teve uma lesão no local confirmada, o que o impede de defender seu país diante de Coreia do Sul (24/9) e Japão (1/10).

"A Federação Equatoriana de Futebol informa que os jogadores Kevin Rodríguez e Gonzalo Plata estão cortados da convocatória para a presente Data Fifa", oficializou a entidade, que explicou a ausência do flamenguista.

"Segundo informe emitido pelo departamento médico do Flamengo, Gonzalo Plata apresenta uma lesão muscular funcional. Após reconhecimento da informação médica, ficou determinado que o jogador não se incorpore à seleção para a presente Data Fifa. A Federação deseja pronta recuperação."

Depois de alguns desentendimentos recentes por causa de lesão de Plata, Federação Equatoriana e Flamengo evitam nova rota de colisão e optam pela preservação do atacante, que já faz tratamento intensivo na Gávea para voltar o quanto antes.

Líder do Brasileirão, o Flamengo tem dois jogos complicados pela frente, na casa do embalado Santos e o clássico com o Fluminense antes de encarar o Estudiantes na ida da semifinal da Libertadores. Ainda visita o perigoso Bahia antes de definir com os argentinos. A ideia é que Plata volte antes da definição do finalista da América., agendada para dia 22 de outubro.

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