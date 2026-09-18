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Correios afirmam que agências seguem abertas no ES durante greve de funcionários

A estatal diz que o atendimento e a distribuição de encomendas estão mantidos durante movimento grevista, que teve início há uma semana

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 17:18

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

18 set 2026 às 17:18
Agência do Correios na Avenida Jerônimo Monteiro, Glória, Vila Velha
Apesar da greve, os Correios dizem manter operações no Estado com remanejamento de equipes Carlos Alberto Silva

Mesmo com os funcionários em greve há uma semana, os Correios afirmam que as agências e os centros de distribuição no Espírito Santo estão abertos e realizando atendimento ao público. A estatal afirma que a adesão ao movimento grevista é parcial e não prejudica a entrega de correspondências e encomendas.


Com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços, os Correios relatam ter adotado o Plano de Continuidade de Negócios. No planejamento, há ações como o remanejamento de equipes, a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país e o reforço das atividades operacionais. 


A paralisação teve início na sexta-feira passada (11), após proposta apresentada pela estatal ser negada pelos trabalhadores durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Os funcionários solicitam a preservação de direitos e garantias relacionados ao plano de saúde de empregados, aposentados e dependentes. 


O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Espírito Santo (Sintect-ES) explicou que, no Estado, todas as unidades da Grande Vitória aderiram à greve, além de São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré e Pedro Canário. 


Apesar disso, os Correios afirmam que, na maioria das agências, sequer há empregados em greve e o funcionamento continua normalmente mesmo naquelas onde o movimento de paralisação é parcial. Além disso, a empresa relata que a situação é a mesma no setor de distribuição, com a manutenção de saídas para entrega de encomendas. Os fluxos podem variar conforme a necessidade operacional, segundo a estatal.


Os Correios orientam os clientes a acompanharem o rastreamento de suas encomendas pelo site ou aplicativo da empresa e a aguardarem a entrega no endereço de destino. A estatal reforça que o comparecimento a uma unidade só é necessário quando o sistema indicar expressamente que o objeto está disponível para retirada.


O dissídio coletivo será julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na próxima segunda-feira (21), às 13h30, durante a sessão especializada.  

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