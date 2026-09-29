Investidores do ES tem R$ 158 milhões aplicados no Tesouro Reserva

O Espírito Santo já soma mais de R$ 158 milhões em aplicações no Tesouro Reserva, modalidade de investimento do Tesouro Nacional lançada em maio. Segundo dados do Banco do Brasil (BB), o produto reúne cerca de 3,3 mil investidores no Estado, com valor médio aplicado de aproximadamente R$ 47 mil por cliente.





Em volume de recursos aplicados, o Espírito Santo ocupa a 12ª posição no ranking nacional do Banco do Brasil. Em todo o país, o produto já alcançou R$ 7 bilhões em aplicações de mais de 181 mil clientes da instituição.





O levantamento também aponta a entrada de 1.184 novos investidores no Espírito Santo, o equivalente a quase 35% da base estadual.





De acordo com Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB, o perfil predominante dos investidores capixabas é de homens entre 40 e 59 anos. Metade da base estadual está nessa faixa etária, enquanto aproximadamente um quarto tem mais de 60 anos.