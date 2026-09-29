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Tesouro Nacional

Investidores do ES tem R$ 158 milhões aplicados no Tesouro Reserva

Modalidade do Tesouro Nacional lançada em maio já reúne 3,3 mil clientes do Banco do Brasil no Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 18:23

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

29 set 2026 às 18:23
Tesouro Reserva tem investimento mínimo de R$ 1
Tesouro Reserva tem investimento mínimo de R$ 1 Marcello Casal JrAgência Brasil

O Espírito Santo já soma mais de R$ 158 milhões em aplicações no Tesouro Reserva, modalidade de investimento do Tesouro Nacional lançada em maio. Segundo dados do Banco do Brasil (BB), o produto reúne cerca de 3,3 mil investidores no Estado, com valor médio aplicado de aproximadamente R$ 47 mil por cliente.


Em volume de recursos aplicados, o Espírito Santo ocupa a 12ª posição no ranking nacional do Banco do Brasil. Em todo o país, o produto já alcançou R$ 7 bilhões em aplicações de mais de 181 mil clientes da instituição.


O levantamento também aponta a entrada de 1.184 novos investidores no Espírito Santo, o equivalente a quase 35% da base estadual.


De acordo com Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB, o perfil predominante dos investidores capixabas é de homens entre 40 e 59 anos. Metade da base estadual está nessa faixa etária, enquanto aproximadamente um quarto tem mais de 60 anos.

Na prática, oferece uma rentabilidade competitiva para recursos que exigem liquidez, com o benefício adicional da previsibilidade proporcionada pela ausência de marcação a mercado. É uma alternativa que busca equilibrar rendimento, segurança e facilidade de uso

Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB

O Tesouro Reserva tem rendimento atrelado à taxa Selic e permite aplicações e resgates praticamente 24 horas por dia, sete dias por semana. A modalidade também se destaca pela possibilidade de começar a investir com apenas R$ 1.

Como funciona o Tesouro Reserva?

O Tesouro Reserva é uma modalidade de investimento em título público com rentabilidade vinculada à taxa Selic. Segundo o Banco do Brasil, o produto busca facilitar o acesso aos investimentos ao combinar aplicação mínima de R$ 1, liquidez elevada e ausência de marcação a mercado, característica que proporciona maior previsibilidade ao valor aplicado.


Na prática, o rendimento acompanha a Selic nos dias úteis. Segundo Perrone, a rentabilidade corresponde a 100% da taxa, que é ligeiramente superior ao CDI, indicador utilizado como referência em diversas aplicações de renda fixa.


O investimento pode ser utilizado para formar uma reserva de emergência ou manter recursos disponíveis para necessidades de curto prazo.


As aplicações e os resgates são realizados exclusivamente pelo aplicativo Investimentos BB. O dinheiro pode ser movimentado diretamente entre o investimento e a conta corrente do cliente.


Apesar da disponibilidade de resgate ao longo do dia, há uma janela diária de manutenção dos sistemas, entre meia-noite e 1h, período em que as movimentações ficam indisponíveis.


Para realizar a primeira aplicação, o cliente precisa ativar o cadastro de investidor e aderir ao Tesouro Direto pelo aplicativo. O procedimento é feito uma única vez.

Impostos e custos

O Tesouro Reserva segue as regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O Imposto de Renda incide somente sobre os rendimentos, no resgate ou vencimento, com alíquotas regressivas conforme o prazo da aplicação.


Também pode haver cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nos resgates realizados nos primeiros 30 dias. Após esse período, o imposto deixa de ser cobrado.


Além dos tributos, há taxa de custódia da B3 de 0,20% ao ano sobre o valor investido que ultrapassar R$ 10 mil. Aplicações até esse limite são isentas da cobrança, conforme as informações fornecidas pelo Banco do Brasil.

O Tesouro Reserva é especialmente indicado para quem deseja construir uma reserva de emergência, manter recursos com alta disponibilidade ou iniciar sua jornada de investimentos

Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB

Segundo o gerente do BB, a aplicação mínima reduz a barreira de entrada, mas Perrone ressalta que o investidor deve considerar os próprios objetivos financeiros, o prazo e a necessidade de liquidez antes de escolher um produto.


O gerente também destaca que a modalidade permite manter recursos com rendimento atrelado à Selic sem exposição à oscilação de preços provocada pela marcação a mercado.

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