Investidores do ES tem R$ 158 milhões aplicados no Tesouro Reserva

O Espírito Santo já soma mais de R$ 158 milhões em aplicações no Tesouro Reserva, modalidade de investimento do Tesouro Nacional lançada em maio. Segundo dados do Banco do Brasil (BB), o produto reúne cerca de 3,3 mil investidores no Estado, com valor médio aplicado de aproximadamente R$ 47 mil por cliente.
Em volume de recursos aplicados, o Espírito Santo ocupa a 12ª posição no ranking nacional do Banco do Brasil. Em todo o país, o produto já alcançou R$ 7 bilhões em aplicações de mais de 181 mil clientes da instituição.
O levantamento também aponta a entrada de 1.184 novos investidores no Espírito Santo, o equivalente a quase 35% da base estadual.
De acordo com Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB, o perfil predominante dos investidores capixabas é de homens entre 40 e 59 anos. Metade da base estadual está nessa faixa etária, enquanto aproximadamente um quarto tem mais de 60 anos.
Na prática, oferece uma rentabilidade competitiva para recursos que exigem liquidez, com o benefício adicional da previsibilidade proporcionada pela ausência de marcação a mercado. É uma alternativa que busca equilibrar rendimento, segurança e facilidade de uso
Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB
O Tesouro Reserva tem rendimento atrelado à taxa Selic e permite aplicações e resgates praticamente 24 horas por dia, sete dias por semana. A modalidade também se destaca pela possibilidade de começar a investir com apenas R$ 1.
O Tesouro Reserva é uma modalidade de investimento em título público com rentabilidade vinculada à taxa Selic. Segundo o Banco do Brasil, o produto busca facilitar o acesso aos investimentos ao combinar aplicação mínima de R$ 1, liquidez elevada e ausência de marcação a mercado, característica que proporciona maior previsibilidade ao valor aplicado.
Na prática, o rendimento acompanha a Selic nos dias úteis. Segundo Perrone, a rentabilidade corresponde a 100% da taxa, que é ligeiramente superior ao CDI, indicador utilizado como referência em diversas aplicações de renda fixa.
O investimento pode ser utilizado para formar uma reserva de emergência ou manter recursos disponíveis para necessidades de curto prazo.
As aplicações e os resgates são realizados exclusivamente pelo aplicativo Investimentos BB. O dinheiro pode ser movimentado diretamente entre o investimento e a conta corrente do cliente.
Apesar da disponibilidade de resgate ao longo do dia, há uma janela diária de manutenção dos sistemas, entre meia-noite e 1h, período em que as movimentações ficam indisponíveis.
Para realizar a primeira aplicação, o cliente precisa ativar o cadastro de investidor e aderir ao Tesouro Direto pelo aplicativo. O procedimento é feito uma única vez.
O Tesouro Reserva segue as regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O Imposto de Renda incide somente sobre os rendimentos, no resgate ou vencimento, com alíquotas regressivas conforme o prazo da aplicação.
Também pode haver cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nos resgates realizados nos primeiros 30 dias. Após esse período, o imposto deixa de ser cobrado.
Além dos tributos, há taxa de custódia da B3 de 0,20% ao ano sobre o valor investido que ultrapassar R$ 10 mil. Aplicações até esse limite são isentas da cobrança, conforme as informações fornecidas pelo Banco do Brasil.
O Tesouro Reserva é especialmente indicado para quem deseja construir uma reserva de emergência, manter recursos com alta disponibilidade ou iniciar sua jornada de investimentos
Mário Perrone, gerente-geral de Captação e Investimentos do BB
Segundo o gerente do BB, a aplicação mínima reduz a barreira de entrada, mas Perrone ressalta que o investidor deve considerar os próprios objetivos financeiros, o prazo e a necessidade de liquidez antes de escolher um produto.
O gerente também destaca que a modalidade permite manter recursos com rendimento atrelado à Selic sem exposição à oscilação de preços provocada pela marcação a mercado.