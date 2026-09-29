Errar também ensina: por que corrigir uma prova pode ser mais importante do que olhar a nota?

Receber a prova, conferir a nota e guardá-la na mochila. A cena é comum entre estudantes, mas pode significar a perda de uma etapa importante do aprendizado. Mais do que mostrar quantas questões foram respondidas corretamente, uma avaliação pode ajudar a identificar quais conteúdos ainda não foram compreendidos, onde houve falta de atenção e até quais estratégias de estudo não estão funcionando tão bem quanto o esperado.