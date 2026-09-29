AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Imóveis A Gazeta - Decoração

Pensando em mudar a cor do quarto? Confira as tonalidades que valorizam o ambiente

Cores claras, verdes, azuis e terrosas aparecem entre as opções para quem deseja renovar a atmosfera do dormitório

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 18:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 set 2026 às 18:15
A escolha da tinta deve considerar não apenas o gosto do morador, mas também a iluminação e os demais elementos do projeto (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)
A escolha da tinta deve considerar não apenas o gosto do morador, mas também a iluminação e os demais elementos do projeto Crédito: Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio

O quarto é um dos ambientes em que o conforto e o bem-estar têm grande importância. Por isso, a escolha das cores merece atenção, já que as tonalidades das paredes podem contribuir para criar uma atmosfera mais tranquila e acolhedora.

Além das preferências do morador, também é importante considerar como a escolha irá se relacionar com a iluminação e os demais elementos do ambiente, contribuindo para uma composição equilibrada. À frente de seus escritórios, o arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, e as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do Dantas & Passos Arquitetura, apontam os caminhos para optar pela melhor cor para o quarto. Confira!

Caminho sem erro: tons claros

O fundo claro ajuda a valorizar itens maiores e menores no dormitório (Imagem: Henrique Ribeiro | Projeto: Dantas &amp; Passos Arquitetura)
O fundo claro ajuda a valorizar itens maiores e menores no dormitório Crédito: Imagem: Henrique Ribeiro | Projeto: Dantas & Passos Arquitetura

Segundo os profissionais, cores neutras continuam como as alternativas mais seguras quando a intenção é desfrutar de um décor leve e com uma base fácil de associar com os demais elementos presentes.

Entretanto, a diferença está na mudança de rota: ao invés do branco muito frio ou dos cinzas azulados que predominaram nos últimos anos, a paleta atual abre espaço para off-whites abertos, areia, bege e greige (mistura de cinza com bege), que acrescentam calor sem pesar muito.

“Essas nuances funcionam muito bem, pois oferecem a versatilidade para valorizar a personalidade do ambiente em itens de maior porte, como a marcenaria, e peças menores, como o enxoval de cama e objetos decorativos”, contextualiza a dupla da Dantas & Passos Arquitetura, que argumenta sobre a preferência por tons neutros aquecidos por adicionarem conforto sem o aspecto excessivamente branco.

Definitivamente, o verde nunca é um erro

O verde pode trazer mais vivacidade ao dormitório (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)
O verde pode trazer mais vivacidade ao dormitório Crédito: Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio

Para os moradores com desejo de arriscar com parcimônia – sem recorrer a uma cor muito intensa –, Bruno Moraes indica os gradientes de verdes como possibilidades de baixo risco, especialmente em referências como o sálvia, oliva e outras variações mais fechadas com potencial de dialogar com a madeira, palha e linho.

“O verde é versátil, pois pode assumir diferentes características a depender da tonalidade. Ao mesmo tempo que entrega delicadeza e luminosidade, uma nuance mais fechada propicia uma atmosfera envolvente e, para ambas propostas, é fundamental avaliar a iluminação natural que o quarto recebe”, orienta.

O azul é envolvente

A combinação de diferentes tons de azul ajuda a criar profundidade e personalidade sem deixar o quarto visualmente pesado (Imagem: Mariana Orsi | Projeto: BMA Studio)
A combinação de diferentes tons de azul ajuda a criar profundidade e personalidade sem deixar o quarto visualmente pesado Crédito: Imagem: Mariana Orsi | Projeto: BMA Studio

O arquiteto Bruno Moraes sugere que os azuis mais fechados são interessantes quando a intenção é entregar profundidade e, para tanto, a estratégia pode considerar uma combinação de tons. “Adoto uma superfície a ser destacada e as demais paredes podem receber nuances mais claras. Assim consigo adicionar personalidade sem carregar na cor”, exemplifica.

E os tons terrosos?

Dos clássicos aos populares, como areia, argila, terracota suave, rosados queimados e marrons, a gama é muito bem-vinda quando o objetivo é deixar o dormitório mais quente. Para tanto, Danielle Dantas e Paula Passos orientam que não é preciso aplicar um terracota muito forte. “Com as variações já mencionadas, o caramelo e rosados queimados prometem um aconchego super delicado”, relatam.

Quartos pequenos: quais tons usar?

Em dormitórios compactos, as cores claras ajudam a manter uma sensação visual mais aberta, mas isso não significa que os tons escuros sejam proibidos. “O segredo está no equilíbrio da composição e na quantidade de luz disponível”, afirma Bruno Moraes.

Danielle Dantas e Paula Passos seguem a mesma linha: “Uma parede colorida adiciona um ponto focal no projeto e a face onde está a cabeceira é uma possibilidade bastante natural, já que concentra a cor em uma superfície que já possui uma função visual importante”, finalizam.

Por Emilie Guimarães

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após 41 anos preso, homem condenado à morte nos EUA é solto graças a um teste de DNA
Imagem de destaque
Espanha anuncia proibição de despejos após retirada de moradora de 87 anos de apartamento em Madri
Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Justiça cobra explicações sobre operações de R$ 110 milhões entre Apex e Rhino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados