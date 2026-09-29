Pensando em mudar a cor do quarto? Confira as tonalidades que valorizam o ambiente

Além das preferências do morador, também é importante considerar como a escolha irá se relacionar com a iluminação e os demais elementos do ambiente, contribuindo para uma composição equilibrada. À frente de seus escritórios, o arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, e as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do Dantas & Passos Arquitetura, apontam os caminhos para optar pela melhor cor para o quarto. Confira!