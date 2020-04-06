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Polêmica!

Antonio Fagundes diz que Regina Duarte está 'se queimando'

Ator alfinetou a antiga colega da Rede Globo, apoiadora do governo Jair Bolsonaro, em recente entrevista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 16:44

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:44

Antonio Fagundes, ator
Antonio Fagundes, ator Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo
Antonio Fagundes, de 70 anos, criticou sua ex-colega de emissora e atual secretária especial da Cultura, Regina Duarte, em recente entrevista à "Veja Rio".
O ator, que está em casa respeitando a quarentena, já que faz parte do grupo de risco da pandemia do novo coronavírus, afirmou à revista que a atriz está se queimando ao apoiar o atual governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

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"Ela está se queimando de todos os lados. O cobertor é muito curto", avaliou o eterno galã da emissora carioca.
Uma publicação de Regina Duarte, no Instagram, em que ela apoia as ações do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus, gerou diversas indignações de internautas e celebridades, entre elas a atriz Julia Lemmertz, que também foi sua colega na Globo.
O post de Regina apresenta uma foto do presidente com as seguintes frases: "Triste realidade. Bolsonaro enfrenta uma barreira para governar enquanto governos anteriores tiveram liberdade para roubar e saquear o nosso país. Eu apoio Bolsonaro."
"(...) você defende esse despreparado que pede ao povo para voltar às ruas, para que se contaminem e adoeçam também suas famílias que ficaram em casa?? Onde está a sua lucidez, a sua capacidade de discernimento? Isso não tem a ver com política , mas com humanidade , sendo ele responsável por uma nação que ele deveria proteger", escreveu Lemmertz.
Regina foi convidada pelo governo para assumir a pasta no dia 17 de janeiro. Ela entra no lugar de Roberto Alvim, demitido por Bolsonaro após publicar um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista.
Na dia 28 de fevereiro, a Globo divulgou nota oficializando o rompimento do contrato da atriz com a emissora. Regina Duarte estava no elenco da emissora desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".

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