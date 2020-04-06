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Pabllo Vittar entra na justiça contra a Serasa por citar briga com Anitta

Cantora alega que empresa se aproveitou de rumores para ganhar visibilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 18:25

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 18:25

A cantora Pabllo Vittar
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar entrou com um pedido de indenização na justiça contra a empresa Serasa. Isso porque no dia 6 de agosto de 2019, a empresa de análise de créditos publicou ilustração em sua página nas redes sociais citando, indiretamente, a artista.
"Devendo 70 mil dólares para uma cantora?", provoca uma imagem divulgada nas redes sociais da Serasa, que tem uma explicação na legenda: "Usou o cartão da amiga para pedir um jatinho e não conseguiu pagar? A solução está aqui: Serasa Limpa Nome", dizia a publicação.
Não demorou muito para que internautas citassem a briga entre Anitta e Pabllo Vittar, do polêmico videoclipe da música "Sua Cara". Na época, Anitta chegou a responder a empresa dizendo que achava muito triste fazer piada com um assunto "que é um pesadelo".
Os advogados de Pabllo Vittar comunicaram à Justiça que a Serasa se aproveitou de rumores entre as duas artistas para ganhar visibilidade. "[Serasa] Está afirmando, de forma indireta e ardilosa, que o autor [Pabllo Vittar] está em dívida com a cantora. Ou seja: reforçando uma história mentirosa, queimando em praça pública o bom nome do autor, que por ser uma 'drag queen' já sofre toda sorte de preconceitos", justificou o jurídico de Vittar que pede R$ 120 mil como forma de indenização, segundo pontua a matéria do UOL.
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da cantora drag queen disse que não comenta sobre o caso. Já a Serasa, ainda não deu um posicionamento até o momento desta publicação.

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RELEMBRE A BRIGA
A briga aconteceu quando Anitta e Pabllo Vittar lançaram o videoclipe da música "Sua Cara" com o DJ Diplo em 2017. Anitta acusou a colega de não ter pago nenhuma parte da produção audiovisual que foi gravada em Marrocos e custou mais de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil na época), segundo um áudio vazado por Leo Dia.
Após a gravação, Pabllo teria pedido um cachê alto para participar de uma edição da festa Combatchy, criada pela própria Anitta, o que teria gerado a resposta em áudio. "O jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser, se eu pegasse e falasse assim: 'Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito'. Agora o clipe caro pra cacete, US$ 70 mil. US$ 70 mil, amor! Sou pão dura?", dizia ela no áudio.
Após isso, as duas quase não tocaram no assunto, mas Vittar chegou a dizer que não tinha raiva de Anitta, apesar de elas não se falarem nem serem amigas. Anitta também já disse que reconhece o talento da drag queen, mas que não deseja mais contato com ela.

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