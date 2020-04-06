Felipe Titto se retrata em vídeo após ser acusado de racismo

O ator Felipe Titto Crédito: Instagram/@felipetitto

O ator Felipe Titto, de 33 anos, admitiu via rede sociais neste final de semana que foi racista em um episódio de 2019, quando afirmou que o cabelo crespo de um homem serviria como criado-mudo.

Vendo esse caso da @judepaulla1 eu realmente entendo.

E ainda ver as pessoas culpando a vítima, sendo que a responsabilidade não é nossa.

Nesse dia eu realmente não ouvi o que o Felipe Titto, estava falando nos seus stories. Ele só tinha pedido o meu @ do Instagram, e... + pic.twitter.com/gIuyLbtmbC — Matheus Pasquarelli (@mathpasquarelli) March 31, 2020

"Mandei uma mensagem pra ele no particular, falei com várias outras pessoas e tô aqui fazendo esse vídeo, primeiro pra pedir perdão pra ele, se ele se sentiu ofendido", diz o galã em vídeo.

"Todo mundo que me conhece sabe [...] que eu tô longe de ser racista. Mas, mesmo assim, estou passando aqui pra dizer que na grande maioria das vezes você não é racista, mas você reproduz piadas racistas, mesmo que involuntariamente, e acaba agindo de forma racista".