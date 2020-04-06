Felipe Titto se retrata em vídeo após ser acusado de racismo

O ator Felipe Titto, de 33 anos, admitiu via rede sociais neste final de semana que foi racista em um episódio de 2019, quando afirmou que o cabelo crespo de um homem serviria como criado-mudo.
"Mandei uma mensagem pra ele no particular, falei com várias outras pessoas e tô aqui fazendo esse vídeo, primeiro pra pedir perdão pra ele, se ele se sentiu ofendido", diz o galã em vídeo.
"Todo mundo que me conhece sabe [...] que eu tô longe de ser racista. Mas, mesmo assim, estou passando aqui pra dizer que na grande maioria das vezes você não é racista, mas você reproduz piadas racistas, mesmo que involuntariamente, e acaba agindo de forma racista".
Titto ainda afirmou que tem um grande apreço pela cultura negra, e que tem vários amigos negros.