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Quarentena: conde Chiquinho Scarpa posa com namorada 30 anos mais jovem

Chiquinho Scarpa e a nova namorada, Fernanda Rizzi, aproveitam domingo (5) de sol na mansão do conde em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 17:00

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 17:00

Fernanda Rizzi e o conde Chiquinho Scarpa
Fernanda Rizzi e o conde Chiquinho Scarpa Crédito: Reprodução/Instagram @feeasmarias
O conde Chiquinho Scarpa, de 68 anos, está aproveitando o domingo (5) de quarentena em sua mansão, em São Paulo. Ao lado da nova namorada, a assessora executiva Fernanda Rizzi, de 38 anos, ele surge com um drinque à base de gim. 
"Tudo, isso, claro, ao lado dela", postou o conde, que teve de resposta da amada: ""Tudo fica perfeito ao seu lado, meu amor". 

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Em entrevista ao jornal Extra, no mês passado, Fernanda contou que os dois se conheceram na rua, em São Paulo mesmo, quando ela estava em horário de almoço e o conde a surpreendeu com um convite para conhecê-la melhor. 

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