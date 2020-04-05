Quarentena: conde Chiquinho Scarpa posa com namorada 30 anos mais jovem

O conde Chiquinho Scarpa, de 68 anos, está aproveitando o domingo (5) de quarentena em sua mansão, em São Paulo. Ao lado da nova namorada, a assessora executiva Fernanda Rizzi, de 38 anos, ele surge com um drinque à base de gim.
"Tudo, isso, claro, ao lado dela", postou o conde, que teve de resposta da amada: ""Tudo fica perfeito ao seu lado, meu amor".
Em entrevista ao jornal Extra, no mês passado, Fernanda contou que os dois se conheceram na rua, em São Paulo mesmo, quando ela estava em horário de almoço e o conde a surpreendeu com um convite para conhecê-la melhor.