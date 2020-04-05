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Foto: Sabrina Sato exibe Zoe com álcool gel durante quarentena

Herdeira de Sabrina Sato e Duda Nagle bombou na web ao surgir de biquíni passando álcool em gel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 16:24

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 16:24

Zoe Sato, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle
Zoe Sato, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
A pequena Zoe Sato, filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, já conta com milhares de fãs na web. Mas a pequenininha encantou ao surgir com ar simpático na timeline da mãe segurando um álcool em gel - item imprescindível em tempos de quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus
O fato é que a herdeira explodiu o fofurômetro no clique postado nas redes sociais de Sabrina, que legendou: "Zoe Quarenteners e seu álcool gel". 

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Em seguida, Giovanna Ewbank comentou: "Que linda!". Isis Valverde também deixou seu comentário: "Coisa linda". "Princesinha", escreveu MC Mirella. 
Ver essa foto no Instagram

Zoe Quarenteners e seu álcool gel. ??????#fiqueemcasa

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