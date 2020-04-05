Foto: Sabrina Sato exibe Zoe com álcool gel durante quarentena

A pequena Zoe Sato, filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, já conta com milhares de fãs na web. Mas a pequenininha encantou ao surgir com ar simpático na timeline da mãe segurando um álcool em gel - item imprescindível em tempos de quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.
O fato é que a herdeira explodiu o fofurômetro no clique postado nas redes sociais de Sabrina, que legendou: "Zoe Quarenteners e seu álcool gel".
Em seguida, Giovanna Ewbank comentou: "Que linda!". Isis Valverde também deixou seu comentário: "Coisa linda". "Princesinha", escreveu MC Mirella.