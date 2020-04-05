'BBB 20': Gizelly perde a paciência após festa: 'Enchendo o saco'

Neste sábado (4) a festa do "BBB 20" foi de karaokê para os participantes soltarem a voz.
De madrugada, Rafa, Manu, Thelma, Marcela e Gabi estavam na sala conversando no fim do evento, quando a capixaba Gizelly surgiu irritada.
A advogada estava no quarto e disparou: "Vocês podem ficar quietas, por favor? Está insuportável". Em seguida, Rafa Kalimann logo rebateu: "Amiga, vocês ficaram fazendo isso durante 20 festas".
Em seguida, Gizelly começou a enumerar diversos motivos que a estavam deixando chateada e aproveitou para desabafar que estava, sim, triste com o castigo do monstro. "Estou aqui reclamando, vocês estão enchendo o saco. Eu pedi para ficar quieto e não podem ficar quieto".
"Você não pediu, você gritou", concluiu Rafa.