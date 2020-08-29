Greve de ônibus - rodoviários ameaçam parar parte da frota na próxima quarta
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) anunciou uma possível greve de ônibus a partir da próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, por causa do atraso no pagamento de salários e benefícios. De acordo com o comunicado, os passageiros da Grande Vitória podem ser os mais afetados.
Publicado nas redes sociais durante a noite desta sexta-feira (28), o edital (veja íntegra ao fim da matéria) promete à população que 30% da frota do sistema continuará circulando, como manda a lei, apesar de prevista a "paralisação total ou parcial das atividades das empresas do Consórcio Atlântico Sul".
Presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, explicou que o pagamento dos funcionários da Viação Metropolitana está atrasado. "O salário que era para ter caído no início desse mês não foi pago até agora. Também há pendências relativas a férias e outros benefícios. Temos um acordo que não está sendo respeitado", afirmou.
MAIS DE 800 ÔNIBUS
De acordo com o sindicato, o Consórcio Atlântico Sul é composto também por mais cinco empresas: Praia Sol, Serramar, Vereda, Santa Paula e Serrana. Ao todo, elas seriam responsáveis por 166 linhas e sublinhas o que representaria mais de 800 ônibus, incluindo a frota reserva, que circulam pelas cidades de Vila Velha, Vitória e Serra.
O QUE DIZ O ADVOGADO DO SINDICATO
Advogado do Sindirodoviários, Rafael Burini, esclareceu a posição do sindicato. Nós entendemos que o Consórcio também tem responsabilidade nesse atraso. Esperamos que haja o pagamento dos salários de julho na terça-feira (1). Ele sendo efetuado, não há paralisação, mas não há como aceitar mais tanto atraso, disse.
PARALISAÇÃO ANTERIOR EM AGOSTO
Durante a semana passada, cerca de 100 trabalhadores da viação já tinham paralisado as atividades, afetando a operação de linhas municipais e do Sistema Transcol. Na ocasião, os funcionários disseram que tinham dado o dia 19 de agosto como prazo para o pagamento de julho, que continuou sem ser efetuado.
O OUTRO LADO
Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o assunto deve ser tratado diretamente com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que, por sua vez, afirmou que não irá se manifestar.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) disse que a GvBus é quem está respondendo pelas demandas relativas ao assunto.