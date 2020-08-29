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Na Grande Vitória

Greve de ônibus: rodoviários ameaçam parar parte da frota na próxima quarta

Sindirodoviários pretende paralisar atividades do Consórcio Atlântico Sul na quarta-feira (2), caso pagamento de salários em atraso não aconteça

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:03
Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Novo Coronavírus, Covid-19 - Pedestres, pessoas, ponto de ônibus, passageiros - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viação Metropolitana opera linhas do sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira
Greve de ônibus - rodoviários ameaçam parar parte da frota na próxima quarta
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) anunciou uma possível greve de ônibus a partir da próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, por causa do atraso no pagamento de salários e benefícios. De acordo com o comunicado, os passageiros da Grande Vitória podem ser os mais afetados.
Publicado nas redes sociais durante a noite desta sexta-feira (28), o edital (veja íntegra ao fim da matéria) promete à população que 30% da frota do sistema continuará circulando, como manda a lei, apesar de prevista a "paralisação total ou parcial das atividades das empresas do Consórcio Atlântico Sul".
Fila no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, durante paralisação dos funcionários da viação Metropolitana
Por causa da paralisação na semana passada, filas se formaram no Terminal de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, explicou que o pagamento dos funcionários da Viação Metropolitana está atrasado. "O salário que era para ter caído no início desse mês não foi pago até agora. Também há pendências relativas a férias e outros benefícios. Temos um acordo que não está sendo respeitado", afirmou.

MAIS DE 800 ÔNIBUS

De acordo com o sindicato, o Consórcio Atlântico Sul é composto também por mais cinco empresas: Praia Sol, Serramar, Vereda, Santa Paula e Serrana. Ao todo, elas seriam responsáveis por 166 linhas e sublinhas  o que representaria mais de 800 ônibus, incluindo a frota reserva, que circulam pelas cidades de Vila VelhaVitória e Serra.

O QUE DIZ O ADVOGADO DO SINDICATO

Advogado do Sindirodoviários, Rafael Burini, esclareceu a posição do sindicato. Nós entendemos que o Consórcio também tem responsabilidade nesse atraso. Esperamos que haja o pagamento dos salários de julho na terça-feira (1). Ele sendo efetuado, não há paralisação, mas não há como aceitar mais tanto atraso, disse.

PARALISAÇÃO ANTERIOR EM AGOSTO

Durante a semana passada, cerca de 100 trabalhadores da viação já tinham paralisado as atividades, afetando a operação de linhas municipais e do Sistema Transcol. Na ocasião, os funcionários disseram que tinham dado o dia 19 de agosto como prazo para o pagamento de julho, que continuou sem ser efetuado.

O OUTRO LADO

Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o assunto deve ser tratado diretamente com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que, por sua vez, afirmou que não irá se manifestar.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) disse que a GvBus é quem está respondendo pelas demandas relativas ao assunto.

VEJA A ÍNTEGRA DO EDITAL DE GREVE

Edital de greve foi publicado nas redes sociais do Sindirodoviários, na noite dessa sexta-feira (28)
Edital de greve foi publicado nas redes sociais do Sindirodoviários, na noite dessa sexta-feira (28) Crédito: Divulgação | Sindirodoviários

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