Viação Metropolitana opera linhas do sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Greve de ônibus - rodoviários ameaçam parar parte da frota na próxima quarta

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) anunciou uma possível greve de ônibus a partir da próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, por causa do atraso no pagamento de salários e benefícios. De acordo com o comunicado, os passageiros da Grande Vitória podem ser os mais afetados.

Publicado nas redes sociais durante a noite desta sexta-feira (28), o edital (veja íntegra ao fim da matéria) promete à população que 30% da frota do sistema continuará circulando, como manda a lei, apesar de prevista a "paralisação total ou parcial das atividades das empresas do Consórcio Atlântico Sul".

Por causa da paralisação na semana passada, filas se formaram no Terminal de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, explicou que o pagamento dos funcionários da Viação Metropolitana está atrasado. "O salário que era para ter caído no início desse mês não foi pago até agora. Também há pendências relativas a férias e outros benefícios. Temos um acordo que não está sendo respeitado", afirmou.

MAIS DE 800 ÔNIBUS

Vitória e Serra. De acordo com o sindicato, o Consórcio Atlântico Sul é composto também por mais cinco empresas: Praia Sol, Serramar, Vereda, Santa Paula e Serrana. Ao todo, elas seriam responsáveis por 166 linhas e sublinhas  o que representaria mais de 800 ônibus, incluindo a frota reserva, que circulam pelas cidades de Vila Velha

O QUE DIZ O ADVOGADO DO SINDICATO

Advogado do Sindirodoviários, Rafael Burini, esclareceu a posição do sindicato. Nós entendemos que o Consórcio também tem responsabilidade nesse atraso. Esperamos que haja o pagamento dos salários de julho na terça-feira (1). Ele sendo efetuado, não há paralisação, mas não há como aceitar mais tanto atraso, disse.

PARALISAÇÃO ANTERIOR EM AGOSTO

O OUTRO LADO

Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo ( Ceturb-ES ) informou que o assunto deve ser tratado diretamente com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que, por sua vez, afirmou que não irá se manifestar.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) disse que a GvBus é quem está respondendo pelas demandas relativas ao assunto.

VEJA A ÍNTEGRA DO EDITAL DE GREVE