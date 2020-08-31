Detran-ES divulga lista de suplentes da CNH Social nesta terça (1)

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulga nesta terça-feira (1) a lista de suplentes que poderão dar início ao processo de habilitação de forma gratuita, pelo programa CNH Social. O Detran informou que são 530 candidatos, que serão conhecidos às 12h desta terça (1), em uma publicação no site oficial do órgão.
Assim que anunciada a lista de suplentes, os candidatos têm um prazo de 30 dias para realizar a matrícula. Basta acessar o site www.detran.es.gov.br, clicar na opção CNH Social e preencher os dados solicitados na área "Matrícula On-line". Ao efetuar a primeira etapa, o candidato receberá a informação sobre o Centro de Formação de Condutor (CFC) que será escolhido para a abertura do processo.
O processo ainda contempla o atendimento presencial no CFC, coleta biométrica e exames Toxicológico e Psicológico. Segundo o Detran, caso o indivíduo não cumpra os prazos, perderá o benefício.
As vagas que serão preenchidas a partir da lista de suplentes são de candidatos que não obedeceram aos prazos e, por isso, foram desclassificados. Ao todo foram disponibilizadas 2.500 vagas no dia 31 de março. Todo o processo de habilitação é regido de acordo com critérios, como a renda per capita.