Detran-ES divulga lista de suplentes da CNH Social nesta terça (1)

O processo ainda contempla o atendimento presencial no CFC, coleta biométrica e exames Toxicológico e Psicológico. Segundo o Detran, caso o indivíduo não cumpra os prazos, perderá o benefício.

As vagas que serão preenchidas a partir da lista de suplentes são de candidatos que não obedeceram aos prazos e, por isso, foram desclassificados. Ao todo foram disponibilizadas 2.500 vagas no dia 31 de março. Todo o processo de habilitação é regido de acordo com critérios, como a renda per capita.