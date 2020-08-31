Álcool em gel faz parte dos kits de higienização Crédito: Freepik

Os municípios do Espírito Santo vão receber a partir desta terça-feira (01) a última parcela de R$ 16,8 milhões do Fundo de Assistência repassada pelo governo estadual . O recurso pode ser aplicado pelas cidades nas ações de assistência social, incluindo naquelas de enfrentamento à Covid 19. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande

Your browser does not support the audio element. Governo do ES repassa R$ 16,8 milhões para assistência social de municípios

Esta será a última, de três parcelas repassadas, totalizando para os municípios em torno de R$ 45 a 46 milhões. A primeira, de R$ 16,8 milhões foi antecipada em fevereiro, devido aos problemas das chuvas, e a segunda parcela, de R$ 16,8 milhões, foi liberada no início de abril. Agora será a última.

Além deste valor, o governo estadual também liberou um total de R$ 9,3 milhões, também em três parcelas, para reforçar os cofres municipais, dentro do Sistema Único de Assistência Social, no chamado de "Benefício Eventual", por meio do qual o município pode comprar cesta básica, kit higiene para moradores de rua, auxílio-funeral e aluguel social.

Também foram destinados mais R$ 2 milhões para apoio as ações voltadas a população em situação de ruas, idosos e pessoas com deficiência. Foi um recurso para ações voltadas aos mais vulneráveis, destacou o governador Renato Casagrande, em anúncio feito pelas redes sociais na tarde desta segunda-feira (31).