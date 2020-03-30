Casagrande sanciona leis que abrem recursos para combate ao coronavírus

Os projetos dessas leis foram enviados pelo próprio governador à Assembleia. Além das medidas para ampliar os recursos disponíveis para a administração, os deputados também decretaram estado de calamidade de saúde pública, a pedido de Casagrande. O governador havia solicitado o decreto Legislativo, que só pode ser determinado pela Assembleia, até o final do ano, mas os deputados restringiram o estado de calamidade apenas até o dia 31 de julho.