Assaltante que sequestrou taxista é preso na Região Serrana do ES

Polícia conseguiu prender o assaltante dois dias depois do sequestro do taxista. Crédito: Fernando Madeira

O assaltante que sequestrou um taxista durante uma viagem na última sexta-feira (28) em Afonso Cláudio , Região Serrana do Estado, acabou preso neste domingo (30). Segundo a Polícia Militar , um cerco policial foi montado e o bandido tentou fugir, tentando invadir casas, mas mesmo assim foi detido. Ele também é suspeito de roubar um depósito de gás em Marechal Floriano

Ele foi preso na manhã deste domingo (30), depois que a polícia recebeu a informação de que ele estava sendo acompanhado por um policial do Serviço Reservado, pois o carro que estava com ele teria sido utilizado em um assalto em Marechal Floriano.

O policial passou as informações para os militares, que tentaram realizar um cerco ao veículo na localidade de Vargem Grande, interior de Afonso Cláudio. Ao avistar as equipes, o suspeito quis jogar o carro nos militares para fugir e os policiais atiraram. O automóvel furou o bloqueio e prosseguiu no sentido Afonso Cláudio.

Após alguns metros na rodovia ES 165, o bandido perdeu o controle, capotou e parou na contramão. Mesmo assim, ele tentou fugir correndo e desceu um barranco em uma estrada de chão. Ele ainda tentou entrar em residências, mas foi alcançado pelos militares.