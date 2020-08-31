Assaltante que sequestrou taxista é preso na Região Serrana do ES

O assaltante que sequestrou um taxista durante uma viagem na última sexta-feira (28) em Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, acabou preso neste domingo (30). Segundo a Polícia Militar, um cerco policial foi montado e o bandido tentou fugir, tentando invadir casas, mas mesmo assim foi detido. Ele também é suspeito de roubar um depósito de gás em Marechal Floriano.
Na sexta, o bandido rendeu um taxista e o colocou no porta-malas após pedir uma corrida para Santa Maria de Jetibá. Porém, no percurso, tombou o veículo. Um homem que tentou prestar ajuda, também acabou sendo alvo do criminoso e teve o carro levado.
Ele foi preso na manhã deste domingo (30), depois que a polícia recebeu a informação de que ele estava sendo acompanhado por um policial do Serviço Reservado, pois o carro que estava com ele teria sido utilizado em um assalto em Marechal Floriano.
O policial passou as informações para os militares, que tentaram realizar um cerco ao veículo na localidade de Vargem Grande, interior de Afonso Cláudio. Ao avistar as equipes, o suspeito quis jogar o carro nos militares para fugir e os policiais atiraram. O automóvel furou o bloqueio e prosseguiu no sentido Afonso Cláudio.
Após alguns metros na rodovia ES 165, o bandido perdeu o controle, capotou e parou na contramão. Mesmo assim, ele tentou fugir correndo e desceu um barranco em uma estrada de chão. Ele ainda tentou entrar em residências, mas foi alcançado pelos militares.
Durante a prisão, o bandido disse que havia uma arma municiada no interior do veículo. Os policiais encontraram uma espingarda calibre 28 e também a quantia de R$ 3.752,00 proveniente do roubo de um depósito de gás em Marechal Floriano. O suspeito também tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.