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Fuga cinematográfica

Assaltante que sequestrou taxista é preso na Região Serrana do ES

Bandido furou bloqueio policial, capotou veículo, continuou fuga a pé e ainda tentou invadir casas. Antes disso, ele teria roubado o motorista que tentou ajudar o taxista sequestrado e  um depósito de gás em Marechal Floriano

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:22
Viatura da Polícia Militar
Polícia conseguiu prender o assaltante dois dias depois do sequestro do taxista.  Crédito: Fernando Madeira
O assaltante que sequestrou um taxista durante uma viagem na última sexta-feira (28) em Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, acabou preso neste domingo (30). Segundo a Polícia Militar, um cerco policial foi montado e o bandido tentou fugir, tentando invadir casas, mas mesmo assim foi detido. Ele também é suspeito de roubar um depósito de gás em Marechal Floriano.
Na sexta, o bandido rendeu um taxista e o colocou no porta-malas após pedir uma corrida para Santa Maria de Jetibá. Porém, no percurso, tombou o veículo. Um homem que tentou prestar ajuda, também acabou sendo alvo do criminoso e teve o carro levado.
Ele foi preso na manhã deste domingo (30), depois que a polícia recebeu a informação de que ele estava sendo acompanhado por um policial do Serviço Reservado, pois o carro que estava com ele teria sido utilizado em um assalto em Marechal Floriano.
O policial passou as informações para os militares, que tentaram realizar um cerco ao veículo na localidade de Vargem Grande, interior de Afonso Cláudio. Ao avistar as equipes, o suspeito quis jogar o carro nos militares para fugir e os policiais atiraram. O automóvel furou o bloqueio e prosseguiu no sentido Afonso Cláudio.
Após alguns metros na rodovia ES 165, o bandido perdeu o controle, capotou e parou na contramão. Mesmo assim, ele tentou fugir correndo e desceu um barranco em uma estrada de chão. Ele ainda tentou entrar em residências, mas foi alcançado pelos militares.
Durante a prisão, o bandido disse que havia uma arma municiada no interior do veículo. Os policiais encontraram uma espingarda calibre 28 e também a quantia de R$ 3.752,00 proveniente do roubo de um depósito de gás em Marechal Floriano. O suspeito também tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.

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