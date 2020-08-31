Motorista de 58 anos é esfaqueado em bairro de Cariacica

Motorista foi esfaqueado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motorista de 58 anos foi esfaqueado em Cariacica , na Grande Vitória , na madrugada deste domingo (30). O homem foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, de acordo com informações do G1/ES.

A esposa, uma aposentada de 64 anos, contou que o marido saiu da casa onde moram no bairro Rio Branco por volta das 23h de sábado (29) para ir em um bar. O homem voltou às 2h, já esfaqueado.

O homem, segundo a esposa, estava nervoso e não soube explicar exatamente o que aconteceu. De acordo com informações do G1/ES, ele teria sido assaltado. Ele levou facadas no peito e nos braços. O motorista ainda estava com ferimentos na cabeça, que podem ter sido provocados por uma pancada.

Ele chegou muito machucado. Todo ensanguentado. A gente é tudo tranquilo e ele chega desse jeito, a gente fica muito assustado, contou a aposentada.

Polícia Civil investiga o caso no Departamento Especializada de Investigações Criminais (Deic) e nenhum suspeito foi preso.