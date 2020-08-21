Jovem é executado em troca de tiros em bairro de Cariacica

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 22 horas desta quinta-feira (20). A suspeita da polícia, segundo a TV Gazeta, é de que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
Luiz Otávio Gonçalves foi morto durante uma troca de tiros com criminosos de outros bairros, que disputam o tráfico de drogas na região. Na tentativa de fugir, ele se escondeu em uma casa, mas acabou sendo executado. Muitas cápsulas ficaram espalhadas no quintal da casa e também na rua, próximo ao carro da vítima.
O crime será investigado pela polícia. Até a manhã desta sexta-feira (21) ninguém havia sido preso.
Com informações da TV Gazeta