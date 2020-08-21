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Nova Esperança

Jovem é executado em troca de tiros em bairro de Cariacica

Na tentativa de fugir, Luiz Otávio Gonçalves, de 21 anos, se escondeu em uma casa, mas acabou sendo executado. Muitas cápsulas ficaram espalhadas no quintal da casa e também na rua, próximo ao carro da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 09:09

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 09:09

Luiz Otávio Gonçalves foi morto com vários tiros em Cariacica
Luiz Otávio Gonçalves foi morto com vários tiros em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 22 horas desta quinta-feira (20). A suspeita da polícia, segundo a TV Gazeta, é de que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
Luiz Otávio Gonçalves foi morto durante uma troca de tiros com criminosos de outros bairros, que disputam o tráfico de drogas na região. Na tentativa de fugir, ele se escondeu em uma casa, mas acabou sendo executado. Muitas cápsulas ficaram espalhadas no quintal da casa e também na rua, próximo ao carro da vítima. 
Luiz Otávio Gonçalves foi morto com vários tiros em Cariacica
Capsulas ficaram espalhadas pelo chão, próximo ao carro da vítimas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O crime será investigado pela polícia. Até a manhã desta sexta-feira (21) ninguém havia sido preso.
Com informações da TV Gazeta

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