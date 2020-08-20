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Acabou preso

Membro de facção pula do 2º andar para tentar fugir da polícia no ES

Ele quebrou o tornozelo e foi preso pelas equipes da DHPP e Força Nacional, em Cariacica. De acordo com a polícia,o jovem é um dos principais membros de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 20:07

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 20:07

A imagem mostra uma pistola com 13 munições em cima de uma mesa, com o distintivo da Polícia Civil a frente.
Jovem de 22 anos é apontado como um dos principais membros de facção que controla o tráfico de drogas em Cariacica Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) em Vila Graúna, Cariacica, um jovem de 21 anos apontado como um dos principais integrantes de uma associação criminosa que atua na região. De acordo com a polícia, ele tentou fugir pulando do segundo andar da casa, onde foi encontrada uma pistola com munições. Na tentativa de fuga, ele quebrou o tornozelo e foi detido. Após o atendimento hospitalar e os procedimentos de praxe, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça. 
Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva pelo homicídio de um homem de 22 anos. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, o crime aconteceu em março deste ano, também em Cariacica. O homicídio foi motivado pela disputa do tráfico de drogas da região.
"A motivação do homicídio foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas. Informações anônimas de investigações permitiram que chegássemos ao suspeito. Durante a operação foi apreendida uma pistola Turca calibre 9mm, 13 munições de mesmo calibre e um carregador", disse.

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O delegado ainda afirmou que o suspeito atua vendendo drogas e participando das ações criminosas cometidas pelo grupo do qual faz parte. Além disso, segundo Khaddour, o jovem já foi detido anteriormente por porte ilegal de arma de fogo.
O suspeito é investigado em alguns inquéritos policiais da DHPP de Cariacica. Dentre eles, um que apura o duplo homicídio consumado ocorrido no dia 18 de julho deste ano, também no bairro Vila Graúna. Ele já foi detido por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Agora, além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi autuado, em flagrante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, alegou.
Viatura da Polícia Civil - DHPP
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

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