Polícia Judiciária da Força Nacional é prorrogada por 4 meses no ES

Em sua totalidade, a Força Nacional continuará atuando em Cariacica, pelo menos, até o dia 20 de dezembro de 2020

No caso do Espírito Santo, a permanência foi apoiada "visto que a Força Nacional realiza um importante trabalho em Cariacica e de apoio a operações em toda a Região Metropolitana, no combate à criminalidade organizada, impactando diretamente no município onde o projeto foi implantado".