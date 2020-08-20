Polícia Judiciária da Força Nacional é prorrogada por 4 meses no ES

Nesta quinta-feira (20), a Polícia Judiciária da Força Nacional teve o trabalho prorrogado por mais quatro meses no Espírito Santo e atuará até o dia 20 de dezembro deste ano, no município de Cariacica. As informações são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), que solicitou a permanência.
A extensão vai ao encontro do prolongamento do setor ostenviso, que já havia sido anunciado no último mês de junho, e deve se encerrar apenas um dia depois (21 de dezembro de 2020). Ambos fazem parte do Em Frente Brasil, um programa nacional de enfrentamento à criminalidade violenta.
Na última terça-feira (18), o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria informando a possibilidade da prorrogação da polícia judiciária e da perícia forense. No entanto, era necessário que as autoridades estaduais manifestassem o respectivo interesse.
No caso do Espírito Santo, a permanência foi apoiada "visto que a Força Nacional realiza um importante trabalho em Cariacica e de apoio a operações em toda a Região Metropolitana, no combate à criminalidade organizada, impactando diretamente no município onde o projeto foi implantado".
Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, a atuação também é feita "em plena sintonia" com o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no apoio a investigações e inquéritos policiais em andamento.
Ao todo, o efetivo do programa é composto por cerca de 100 agentes, incluindo bombeiros, peritos e policiais civis e militares. No futuro, os prazos de atuação da Força Nacional podem ser novamente prorrogados. Não só no Espírito Santo, mas também nos Estados de Goiás, Pernambuco e Paraná.