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Em pontos de ônibus

Polícia prende suspeitos de fazer arrastões em Vila Velha e Cariacica

Roubos aconteceram em pontos de ônibus das duas cidades. Dupla foi reconhecida na Delegacia Regional de Cariacica por várias vítimas que faziam boletim de ocorrência no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 09:12

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:12

Polícia recuperou pertences roubados por dois bandidos durante arrastão em Vila Velha e Cariacica
Polícia recuperou pertences roubados por dois bandidos durante arrastão em Vila Velha e Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Dois homens foram presos suspeitos de realizarem arrastão em vários bairros de Vila Velha e Cariacica na noite desta terça-feira (18). Os roubos aconteceram entre as 20h e 21 horas em pontos de ônibus das duas cidades.
De acordo com a polícia, militares faziam o patrulhamento no bairro Campo Belo, em Cariacica, quando viram dois homens em pé ao lado de uma moto em atitude suspeita. Assim que os policiais anunciaram a abordagem, os homens subiram na moto e saíram em alta velocidade.
Os policiais militares foram atrás da dupla e conseguiram capturá-los no bairro Parque Gramado, quando os suspeitos caíram com a moto e tentaram fugir a pé, mas acabaram presos.

ARRASTÃO FOI DESCOBERTO NA DELEGACIA

Com a dupla, os policiais encontraram um revólver calibre 22, dois celulares, dinheiro, munição, caixa de som e um fone de ouvido. Os homens foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos.  No local, várias pessoas registravam boletim de ocorrência após terem sido roubadas nos pontos de ônibus. Os criminosos foram reconhecidos por várias vítimas que estavam no local.
Os dois homens foram levados para o Centro de Triagem de Viana.

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Com informações da TV Gazeta

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