Polícia prende suspeitos de fazer arrastões em Vila Velha e Cariacica

Polícia recuperou pertences roubados por dois bandidos durante arrastão em Vila Velha e Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Dois homens foram presos suspeitos de realizarem arrastão em vários bairros de Vila Velha Cariacica na noite desta terça-feira (18). Os roubos aconteceram entre as 20h e 21 horas em pontos de ônibus das duas cidades.

De acordo com a polícia, militares faziam o patrulhamento no bairro Campo Belo, em Cariacica, quando viram dois homens em pé ao lado de uma moto em atitude suspeita. Assim que os policiais anunciaram a abordagem, os homens subiram na moto e saíram em alta velocidade.

Os policiais militares foram atrás da dupla e conseguiram capturá-los no bairro Parque Gramado, quando os suspeitos caíram com a moto e tentaram fugir a pé, mas acabaram presos.

ARRASTÃO FOI DESCOBERTO NA DELEGACIA

Com a dupla, os policiais encontraram um revólver calibre 22, dois celulares, dinheiro, munição, caixa de som e um fone de ouvido. Os homens foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. No local, várias pessoas registravam boletim de ocorrência após terem sido roubadas nos pontos de ônibus. Os criminosos foram reconhecidos por várias vítimas que estavam no local.

Os dois homens foram levados para o Centro de Triagem de Viana.