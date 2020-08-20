Polícia acha drogas na casa de homem com tornozeleira eletrônica no ES

Agentes do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil apreenderam 1,5 quilogramas de maconha, além de R$ 2,2 mil em espécie e materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Cocal, em Vila Velha, nesta quinta-feira (20). De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu na casa de um homem que respondia em liberdade por tráfico de drogas.
Na casa do homem, além da droga e do dinheiro, os agentes encontraram balança de precisão e material para embalar entorpecentes. Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica e as investigações da polícia apontaram que ele continuava atuando no tráfico de drogas da região.
Ainda segundo o delegado, o suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado e as investigações continuarão para encontrar o homem.
Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir, mas ele já foi identificado e as investigações continuarão para prendê-lo. Nós instauramos um inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal e a origem do entorpecente. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181, ressaltou.