Polícia acha drogas na casa de homem com tornozeleira eletrônica no ES

A Polícia Civil apreendeu drogas e dinheiro em uma casa em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES

Agentes do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil apreenderam 1,5 quilogramas de maconha, além de R$ 2,2 mil em espécie e materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Cocal, em Vila Velha , nesta quinta-feira (20). De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu na casa de um homem que respondia em liberdade por tráfico de drogas.

Na casa do homem, além da droga e do dinheiro, os agentes encontraram balança de precisão e material para embalar entorpecentes. Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica e as investigações da polícia apontaram que ele continuava atuando no tráfico de drogas da região.

Ainda segundo o delegado, o suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado e as investigações continuarão para encontrar o homem.