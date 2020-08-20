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Em Vila Velha

Polícia acha drogas na casa de homem com tornozeleira eletrônica no ES

O suspeito respondia em liberdade por tráfico de drogas e, segundo a polícia, conseguiu fugir; as investigações apontam que ele ainda atuava no tráfico da região

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 18:22
A imagem mostra várias notas de real sobre uma mesa com dois papelotes de maconha, uma balança, uma faca, um rolo de papel manteiga e um distintivo da Polícia Civil.
A Polícia Civil apreendeu drogas e dinheiro em uma casa em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES
Agentes do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil apreenderam 1,5 quilogramas de maconha, além de R$ 2,2 mil em espécie e materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Cocal, em Vila Velha, nesta quinta-feira (20). De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu na casa de um homem que respondia em liberdade por tráfico de drogas.
Na casa do homem, além da droga e do dinheiro, os agentes encontraram balança de precisão e material para embalar entorpecentes. Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica e as investigações da polícia apontaram que ele continuava atuando no tráfico de drogas da região.

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Ainda segundo o delegado, o suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado e as investigações continuarão para encontrar o homem. 
Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir, mas ele já foi identificado e as investigações continuarão para prendê-lo. Nós instauramos um inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal e a origem do entorpecente. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181, ressaltou.

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