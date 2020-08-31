Moradora de Santa Teresa leva oito tiros, sobrevive e diz que foi sequestrada

Rodovia Audifax Barcelos,na Serra, onde mulher levou oito tiros Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta, ela foi socorrida por policiais às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na altura do bairro Macafé. Ela contou aos agentes que foi vítima de um sequestro praticado por quatro homens. Uma mulher de 23 anos sobreviveu após ser atingida por oito tiros na Serra , na madrugada desta segunda-feira (31). De acordo com informações da, ela foi socorrida por policiais às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na altura do bairro Macafé. Ela contou aos agentes que foi vítima de um sequestro praticado por quatro homens.

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher também falou para a Polícia Militar que a motivação do crime tem relação com o tráfico de drogas no município de Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo. Ela admitiu à polícia ter envolvimento com os traficantes que a sequestraram e chegou a dar o nome completo de um deles aos militares.

O SEQUESTRO

A mulher contou que foi sequestrada em Santa Teresa e trazida por quatro traficantes da região para a Serra. Ao chegar em um matagal, na Rodovia Audifax Barcelos, os criminosos a obrigaram a ajoelhar e atiraram várias vezes. Ela levou oito tiros, que atingiram o braço, o peito e o joelho.

Mulher foi sequestrada e levada para rodovia, na Serra, onde levou oito tiros Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Mesmo depois de ferida, a mulher contou que conseguiu caminhar por cerca de 50 metros e pediu ajuda a um motociclista que passava pela rodovia. O homem parou para prestar socorro e chamou a Polícia Militar.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, depois transferida para um hospital da Serra.

Segundo a vítima, os homens pensaram que ela estava morta e fugiram. A polícia não conseguiu localizar os criminosos.