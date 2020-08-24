Trabalhadores usam bicicleta para evitar contaminação em ônibus Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Acordar de madrugada, se arrumar, pegar a bicicleta e pedalar por cerca de 40 minutos de casa até o trabalho para encarar uma jornada na operação de máquinas pesadas. É assim a rotina de Uanderson Miranda Correia, de 40 anos. Morador do bairro São Judas Tadeu, na Serra , ele trabalha em Civit II, no mesmo município.

Para fugir da aglomeração e do risco por contágio do coronavírus nos ônibus do Sistema Transcol , Uanderson e diversos outros profissionais da Grande Vitória estão optando seguir o trajeto de casa até o trabalho em um veículo de locomoção alternativo aos ônibus.

Em julho, A Gazeta mostrou relatos, fotos e vídeos enviados pelos passageiros que utilizam os ônibus do Transcol diariamente. Eles narraram a dificuldade de manter o distanciamento social, reclamaram da aglomeração e de organização nos terminais.

Quando opta pelo Transcol, Uanderson pega o ônibus que faz a linha 828 (São Marcos - Terminal de Laranjeiras) perto da casa dele às 5h50. Quando chega no terminal, segue caminhando até o trabalho. A viagem dura em torno de 60 minutos. Segundo ele, o período não é o problema, mas sim as condições da viagem.

"Eu pego ônibus às 5h50 e já sai lotado. Vou em pé. Do ponto de ônibus do Planalto Serrano em diante é que vai lotado mesmo. Todos os bancos ocupados, o pessoal aglomerado, nem parece que tem pandemia. A volta é pior ainda. A fila no terminal é gigantesca" Uanderson Correia Miranda - Operador de máquinas

Há cerca de dois meses, o operador de máquinas pesadas foi diagnosticado com Covid-19. Após cumprir o isolamento, foi considerado curado. Mesmo após esse período, ele reclama que ainda não conseguiu recuperar o paladar. Das comidas e bebidas, consegue distinguir o que é doce e salgado. O sabor, sente somente o de refrigerante.

Não sei como, onde e nem quando fui infectado. Mas me preocupo muito com minha família. De bicicleta, também é arriscado porque é preciso dividir espaço com os carros, ônibus e pontos sem estrutura adequada para receber ciclistas. Mesmo diante das dificuldades, prefiro seguir meus 40 minutos pedalando

CRESCIMENTO

De acordo com Marcos Paulo Silva Duarte, presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (Fesc) a comercialização e o uso de bicicletas durante a pandemia cresceram cerca de 40% na Grande Vitória. No Brasil, a partir da análise de publicações nacionais, ele estima um crescimento entre 50% a 70% na comercialização.

"Mundialmente, já estava aumentando o uso da bicicleta como meio de transporte, não só como meio de lazer, desportivo e esportivo. A pandemia potencializou diversas áreas. As pessoas estão percebendo o avanço da ciclomobilidade, se sentindo mais seguro e aderindo" Marcos Paulo Silva Duarte - Presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (Fesc)

Além de desafogar o trânsito, o presidente da Fesc também relaciona a prática do ciclismo ao melhor desenvolvimento físico e mental. Segundo ele, algumas empresas capixabas também estão estimulando o uso do veículo com a adequação de espaços para os colaboradores ciclistas.

"A bicicleta veio para ficar como meio de transporte. As pessoas não estão passando aquele estresse diário como vivem dentro do Transcol. Na bike, quando você está concentrado para chegar no seu trabalho, pode ter um momento seu e isso tem fortalecido bastante a saúde física e mental" Marcos Paulo - Presidente da Fesc