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Leonel Ximenes

Pandemia derruba número de passageiros no Transcol no ES

Ocupação média, a cada viagem,  é de 69% do que havia antes da crise sanitária

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

09 ago 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

^Onibus do Transcol com aviso de
Ônibus do Transcol com alerta para o uso da máscara Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a coluna mostrar, no dia 4 de agosto, que a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do ES (Ceturb-ES) não atualizava desde fevereiro os dados operacionais do sistema Transcol, o governo trouxe, na tarde desta quinta-feira (6), as novas informações. E a ocupação média de passageiros já é de 69% do que havia em cada viagem de fevereiro.
Em fevereiro, havia 42 passageiros por viagem. Agora, em julho, a média de ocupação é de 29 pessoas. Logo em março, quando foram aplicadas as medidas restritivas de isolamento social, o indicador ficou em 34. No mês seguinte, despencou para 21. Em maio, a ocupação média subiu para 22 e, em junho, o número chegou a 25.
Se em fevereiro aconteceram 303.450 viagens remuneradas, em julho o índice foi de 264.121 - queda de 13% em relação ao período pré-pandemia.
A redução de viagens fica evidente pela queda do número de ônibus disponíveis. Em fevereiro, a frota operante era de 1.427 coletivos, em julho retraiu para 1.121. Uma redução de 21,44%.

IDOSOS SEGUEM NOS COLETIVOS

A pandemia não impediu que idosos (público de risco na pandemia da Covid-19) que têm direito à gratuidade nas viagens deixassem de andar nos ônibus pelos mais diferentes motivos, especialmente o trabalho.

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A comparação com fevereiro é importante. No segundo mês do ano, o público idoso que usou o benefício gratuito foi de 658.189. Julho, por sua vez, 292.615. Esse quantitativo representa 44,45% dos usuários com 60 anos ou mais da época de fevereiro.
Julho representou o ápice do uso do Cartão GV no uso do ônibus. Desde 17 de maio é a única forma exclusiva de pagamento da passagem. No último mês, 2.950.483 apontaram suas tarjetas para rodar as catracas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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