Pandemia derruba número de passageiros no Transcol no ES

Ônibus do Transcol com alerta para o uso da máscara Crédito: Carlos Alberto Silva

Em fevereiro, havia 42 passageiros por viagem. Agora, em julho, a média de ocupação é de 29 pessoas. Logo em março, quando foram aplicadas as medidas restritivas de isolamento social, o indicador ficou em 34. No mês seguinte, despencou para 21. Em maio, a ocupação média subiu para 22 e, em junho, o número chegou a 25.

Se em fevereiro aconteceram 303.450 viagens remuneradas, em julho o índice foi de 264.121 - queda de 13% em relação ao período pré-pandemia.

A redução de viagens fica evidente pela queda do número de ônibus disponíveis. Em fevereiro, a frota operante era de 1.427 coletivos, em julho retraiu para 1.121. Uma redução de 21,44%.

IDOSOS SEGUEM NOS COLETIVOS

A pandemia não impediu que idosos (público de risco na pandemia da Covid-19) que têm direito à gratuidade nas viagens deixassem de andar nos ônibus pelos mais diferentes motivos, especialmente o trabalho.

A comparação com fevereiro é importante. No segundo mês do ano, o público idoso que usou o benefício gratuito foi de 658.189. Julho, por sua vez, 292.615. Esse quantitativo representa 44,45% dos usuários com 60 anos ou mais da época de fevereiro.