Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ceturb não atualiza dados do sistema de transporte desde o início da pandemia

Em fevereiro, último dado disponível, o Transcol transportou 4.269.086 passageiros pagantes e 658.169 idosos, que têm gratuidade

Públicado em 

05 ago 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes Crédito: Carlos Alberto Silva
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) não atualiza os dados operacionais do sistema Transcol, ou seja, aqueles que informam faturamento e circulação de passageiros, desde o início da pandemia do novo coronavírus. Importante mecanismo de transparência e de entendimento do sistema, a planilha com as informações só foi atualizada até fevereiro.
No segundo mês do ano, foram registrados um total de 4.269.086 passageiros pagantes. Destaca-se ainda o número de idosos que fizeram as viagens gratuitamente: 658.169.
O número de viagens é representativo. Só em fevereiro foram 303.500 remuneradas. Ao todo, a receita arrecadada foi de R$ 44.502.027,34. Em fevereiro, a frota total do Transcol era de 1.602 ônibus, com 1.426 em operação.

Veja Também

Incêndios a ônibus causam prejuízo de R$ 3,6 milhões a empresas do Transcol

Vendedor de balas que xingou passageiros no Transcol é detido no ES

Covid-19: MP cobra explicação do governo sobre protocolo no Transcol

A variação de passageiros de um ano para o outro pouco oscilou. Se em fevereiro de 2019 a média era de 44 pessoas a cada viagem, neste ano ficou em 42.
Outro ponto aguardado pelos passageiros é o retorno do sistema seletivo. Nele, há uma frota operante de 48 coletivos, responsáveis por 16 linhas. Ao todo, em fevereiro, foram 3.445 viagens e 140.258 passageiros transportados.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES ônibus Sistema Transcol Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados