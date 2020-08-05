Ceturb não atualiza dados do sistema de transporte desde o início da pandemia

No segundo mês do ano, foram registrados um total de 4.269.086 passageiros
pagantes. Destaca-se ainda o número de idosos que fizeram as viagens gratuitamente: 658.169.
O número de viagens é representativo. Só em fevereiro foram 303.500 remuneradas. Ao todo, a receita arrecadada foi de R$ 44.502.027,34. Em fevereiro, a frota total do Transcol era de 1.602 ônibus, com 1.426 em operação.
A variação de passageiros de um ano para o outro pouco oscilou. Se em fevereiro de 2019 a média era de 44 pessoas a cada viagem, neste ano ficou em 42.
Outro ponto aguardado pelos passageiros é o retorno do sistema seletivo. Nele, há uma frota operante de 48 coletivos, responsáveis por 16 linhas. Ao todo, em fevereiro, foram 3.445 viagens e 140.258 passageiros transportados.