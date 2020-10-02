Sedu convocará aprovados em seleções para substituir professor afastado

Aulas na rede estadual de ensino serão retomadas no dia 13 de outubro Crédito: Arquivo A Gazeta

A Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) vai contratar professores e pedagogos em caráter emergencial para atender às necessidades das escolas públicas estaduais enquanto durar a situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus

O órgão vai convocar os candidatos que fazem parte do cadastro de reserva de editais de processos seletivos que estão em vigência. Não haverá nova seleção. Os profissionais vão atuar em designação temporária e substituir os docentes que fazem parte do grupo de risco para a doença.

A Portaria nº 113 que estabelece as normas de contratação, foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (2).

Não serão contratadas as pessoas que fizeram parte do grupo de risco. Os detalhes desta contratação serão divulgadas em uma nova portaria, que será publicada na segunda-feira (5). Os convocados deverão apresentar uma autodeclaração de saúde, informando que não se enquadram nas vedações.