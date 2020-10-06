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Formação

Concurso da PM: 1ª turma com 325 soldados começa curso em novembro

Edital do concurso ofereceu inicialmente 250 vagas, mas quantitativo foi ampliado para 650. Metade vai iniciar formação apenas em 2021. Lista de convocados deve sair em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 17:20

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:20

A primeira turma do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, com 325 alunos, está prevista para começar no dia 10 de novembro. A seleção ofereceu 250 vagas para soldado combatente, 10 para soldado músico e 30 para oficiais. Em novembro de 2019, o governo do Estado anunciou a convocação de mais 400 aprovados, totalizando 650 vagas para soldados combatentes.
A segunda turma será convocada para ingressar no curso de formação em 2021. O subsídio inicial para os soldados, depois da incorporação, é de R$ 3.137,76. No entanto, durante a formação o aluno recebe R$ 1.313,53.  
Além do aumento do efetivo de soldados, a PM ampliou o número de oportunidades para oficiais, quer foi de 30 para 80 aprovados. Para esses candidatos, a previsão é de que o Curso de Formação de Oficiais comece no dia 26 de outubro. A turma primeira turma terá 40 alunos, enquanto que a segunda, que será realizada em 2021, com outros 40 selecionados.
O subsídio inicial do cargo é de  R$ 6.576,15, mas durante a condição de aluno ele recebe R$ 2.781,59 (1º ano), R$ 3.399,72 (2º ano) e R$ 3.708,79 (3º ano).
As datas foram informadas pela corporação. Em nota, a PM afirmou ainda que o concurso atual encontra-se em fase final de análise de recursos administrativos e que, em breve, será divulgada a lista final com os candidatos convocados.

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O processo seletivo da Polícia Militar ficou paralisado por conta do novo coronavírus. Como medida para agilizar o certame, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou, a lei 11.165 que torna os cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública, dentre eles a PM, como atividade essencial em períodos de calamidade de saúde pública, como a pandemia da Covid-19. 

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A seleção, conforme previsão do edital, contou com provas objetivas e de redação, entrega de documentação, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde, investigação social, apresentação de documentação e curso de formação.

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