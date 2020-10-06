Concurso da PM: 1ª turma com 325 soldados começa curso em novembro

A primeira turma do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, com 325 alunos, está prevista para começar no dia 10 de novembro. A seleção ofereceu 250 vagas para soldado combatente, 10 para soldado músico e 30 para oficiais. Em novembro de 2019, o governo do Estado anunciou a convocação de mais 400 aprovados, totalizando 650 vagas para soldados combatentes.
A segunda turma será convocada para ingressar no curso de formação em 2021. O subsídio inicial para os soldados, depois da incorporação, é de R$ 3.137,76. No entanto, durante a formação o aluno recebe R$ 1.313,53.
Além do aumento do efetivo de soldados, a PM ampliou o número de oportunidades para oficiais, quer foi de 30 para 80 aprovados. Para esses candidatos, a previsão é de que o Curso de Formação de Oficiais comece no dia 26 de outubro. A turma primeira turma terá 40 alunos, enquanto que a segunda, que será realizada em 2021, com outros 40 selecionados.
O subsídio inicial do cargo é de R$ 6.576,15, mas durante a condição de aluno ele recebe R$ 2.781,59 (1º ano), R$ 3.399,72 (2º ano) e R$ 3.708,79 (3º ano).
As datas foram informadas pela corporação. Em nota, a PM afirmou ainda que o concurso atual encontra-se em fase final de análise de recursos administrativos e que, em breve, será divulgada a lista final com os candidatos convocados.
Nesta terça-feira (6), o governador Renato Casagrande (PSB) publicou, em sua conta no Twitter, sobre o aumento de efetivo na corporação e também no concurso da Polícia Civil. Segundo ele, no final da sua gestão, em 2014, a PM tinha 10.423 policiais e, em 2019, quando assumiu novamente o comando do Estado, eram 8.418.
O processo seletivo da Polícia Militar ficou paralisado por conta do novo coronavírus. Como medida para agilizar o certame, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou, a lei 11.165 que torna os cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública, dentre eles a PM, como atividade essencial em períodos de calamidade de saúde pública, como a pandemia da Covid-19.
Os editais dos concursos para soldados e oficiais foram publicados em junho de 2018 e as inscrições foram realizadas em julho. Para ingressar na corporação, os candidatos precisam ter o ensino médio, idade entre 18 e 28 anos de idade, entre outros requisitos.
A seleção, conforme previsão do edital, contou com provas objetivas e de redação, entrega de documentação, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde, investigação social, apresentação de documentação e curso de formação.