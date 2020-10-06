Concurso da PM: 1ª turma com 325 soldados começa curso em novembro

A segunda turma será convocada para ingressar no curso de formação em 2021. O subsídio inicial para os soldados, depois da incorporação, é de R$ 3.137,76. No entanto, durante a formação o aluno recebe R$ 1.313,53.

Além do aumento do efetivo de soldados, a PM ampliou o número de oportunidades para oficiais, quer foi de 30 para 80 aprovados. Para esses candidatos, a previsão é de que o Curso de Formação de Oficiais comece no dia 26 de outubro. A turma primeira turma terá 40 alunos, enquanto que a segunda, que será realizada em 2021, com outros 40 selecionados.

O subsídio inicial do cargo é de R$ 6.576,15, mas durante a condição de aluno ele recebe R$ 2.781,59 (1º ano), R$ 3.399,72 (2º ano) e R$ 3.708,79 (3º ano).

As datas foram informadas pela corporação. Em nota, a PM afirmou ainda que o concurso atual encontra-se em fase final de análise de recursos administrativos e que, em breve, será divulgada a lista final com os candidatos convocados.

EFETIVO POLICIAL

Ao final da nossa gestão 2011-2014, a Policia Militar tinha um efetivo de 10423 e recebemos em 2019 com 8418. Na PC, ao final de 2014,, com 2650 e em 2019 com 2073. Para diminuir esse déficit autorizamos a ampliação das vagas dos concursos para 650 PM e 448 PC. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 6, 2020

O processo seletivo da Polícia Militar ficou paralisado por conta do novo coronavírus . Como medida para agilizar o certame, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou, a lei 11.165 que torna os cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública, dentre eles a PM, como atividade essencial em períodos de calamidade de saúde pública, como a pandemia da Covid-19.

Os editais dos concursos para soldados e oficiais foram publicados em junho de 2018 e as inscrições foram realizadas em julho. Para ingressar na corporação, os candidatos precisam ter o ensino médio, idade entre 18 e 28 anos de idade, entre outros requisitos.