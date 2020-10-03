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Guarapari abre 101 vagas em concurso com salário de até R$ 6,1 mil

Inscrições começam na terça (6) pela internet e taxa de inscrição é de R$ 60 para todas as vagas de nível fundamental, médio e superior

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 16:41
Fachada da Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari anunciou que vagas são para todos os níveis de escolaridade Crédito: Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari anunciou que abrirá concurso público com 101 vagas para todos os níveis de escolaridade. As inscrições começam na próxima terça (6) pela internet e os salários podem chegar a R$ 6.187,00.
Para nível fundamental, as vagas são para atendente de consultório, salva-vidas, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviço escolar e auxiliar de serviços gerais. Para estas oportunidades, a remuneração é de R$ 1,4 mil.
Para quem tem nível médio, haverá vagas de fiscal do meio ambiente, fiscal de defesa do consumidor, agente municipal de trânsito e transporte, fiscal de obras privadas, fiscal de posturas e serviços, fiscal de vigilância sanitária, motorista, operador de sistema de videomonitoramento, técnico em imobilização ortopédica, assistente administrativo e técnico de enfermagem. Os salários são de até R$ 1.286,00 para estas funções.
E para quem tem curso superior, as vagas são para médico (clínico geral, ortopedista, infectologista, psiquiatra, cardiologista, ginecologista, pediatra e médico do trabalho), contador, fiscal de renda, auditor, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, turismólogo, fisioterapeuta, médico veterinário e biólogo. A remuneração é de até R$ 6.187,00 para estes postos de trabalho.
A seleção terá provas objetivas, que estão marcadas para o dia 6 de dezembro, segundo o edital, além de prova de título aos cargos de nível superior e teste de aptidão física para os candidatos da função de salva-vidas.
De acordo com o edital, o certame terá questões das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, noções básicas de Informática, conhecimentos gerais, Saúde Pública, clínica médica e conhecimentos específicos.

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O período de inscrição começa no próximo dia 6 de outubro e vai até o dia 28 por meio do site da empresa que coordena o concurso, a Gualimp Consultoria. A taxa de inscrição é de R$ 60 para todas as vagas.

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