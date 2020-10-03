Guarapari abre 101 vagas em concurso com salário de até R$ 6,1 mil

Prefeitura de Guarapari anunciou que vagas são para todos os níveis de escolaridade Crédito: Prefeitura de Guarapari

Para nível fundamental, as vagas são para atendente de consultório, salva-vidas, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviço escolar e auxiliar de serviços gerais. Para estas oportunidades, a remuneração é de R$ 1,4 mil.

Para quem tem nível médio, haverá vagas de fiscal do meio ambiente, fiscal de defesa do consumidor, agente municipal de trânsito e transporte, fiscal de obras privadas, fiscal de posturas e serviços, fiscal de vigilância sanitária, motorista, operador de sistema de videomonitoramento, técnico em imobilização ortopédica, assistente administrativo e técnico de enfermagem. Os salários são de até R$ 1.286,00 para estas funções.

E para quem tem curso superior, as vagas são para médico (clínico geral, ortopedista, infectologista, psiquiatra, cardiologista, ginecologista, pediatra e médico do trabalho), contador, fiscal de renda, auditor, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, turismólogo, fisioterapeuta, médico veterinário e biólogo. A remuneração é de até R$ 6.187,00 para estes postos de trabalho.

A seleção terá provas objetivas, que estão marcadas para o dia 6 de dezembro, segundo o edital, além de prova de título aos cargos de nível superior e teste de aptidão física para os candidatos da função de salva-vidas.