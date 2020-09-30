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ES prorroga prazo de inscrição para vaga de TI com salário de R$ 4,5 mil

Oportunidades são para técnicos de nível superior e os selecionados vão atuar na Seger. Veja nova data para se candidatar no processo seletivo

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 13:47
Polo de tecnologia vai ser criado para desenvolver o setor no município da Serra
Oportunidades para profissionais da área de tecnologia da informação Crédito: Pixabay
A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) prorrogou até o dia 6 de outubro as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de técnicos de nível superior. Os interessados têm até as 17 horas para participar da seleção, no site www.selecao.es.gov.br.
A oferta é de oito vagas, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
A seleção é a aberta para profissionais que tenham curso de nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou ter outra formação com pós-graduação na área. De acordo com o edital, é necessário ainda comprovar, no mínimo, um ano de experiência profissional na função.
O processo seletivo simplificado é composto pelas seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas (qualificação e experiência profissional), pedido de reconsideração e formalização de contrato.
A validade da seleção será de 36 meses, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.

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