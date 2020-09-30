ES prorroga prazo de inscrição para vaga de TI com salário de R$ 4,5 mil

Oportunidades para profissionais da área de tecnologia da informação Crédito: Pixabay

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos ( Seger ) prorrogou até o dia 6 de outubro as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de técnicos de nível superior. Os interessados têm até as 17 horas para participar da seleção, no site www.selecao.es.gov.br

A oferta é de oito vagas, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

A seleção é a aberta para profissionais que tenham curso de nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou ter outra formação com pós-graduação na área. De acordo com o edital, é necessário ainda comprovar, no mínimo, um ano de experiência profissional na função.

O processo seletivo simplificado é composto pelas seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas (qualificação e experiência profissional), pedido de reconsideração e formalização de contrato.