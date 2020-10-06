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União autoriza abertura de 107 vagas para nível superior

Oportunidades serão para trabalhar em obras do Departamento Penitenciário Nacional. Candidatos precisam ser formados em Engenharia ou Arquitetura

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 16:27
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) vai contratar profissionais para para preencher cargos temporários em obras e serviços de engenharia destinados à construção, reforma, ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais. Ao todo, foram autorizadas 107 vagas.
A autorização para abertura do processo seletivo foi publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial da União. O documento foi assinado pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, e pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tarcio Tokano.
As oportunidades serão para os cargos de especialista técnico de obras (37), analista técnico de obras (61) e obras (9). Os interessados precisam ter formação em Engenharia (analista e especialista) e Arquitetura (obras).
O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até abril de 2021. O próximo passo será a formação da comissão organizadora do concurso do Depen, para depois ser contratada a banca organizadora.

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EFETIVOS

O concurso para a contratação de efetivos está paralisado desde agosto por conta da pandemia do novo coronavírus. São 309 vagas para cargos de níveis médio e superior. A banca organizadora do certame é o Cebraspe.
As provas estavam previstas, inicialmente, para serem aplicadas em setembro. Em comunicado assinado pela diretora-geral Tânia Fogaça, o órgão informou que "o novo cronograma será divulgado oportunamente".
Para o cargo de agente, o salário é de R$ 6.030,23, enquanto que para especialista, é de R$ 5.865,70. Além da prova objetiva, os candidatos farão prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológicas e investigação social.

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