União autoriza abertura de 107 vagas para nível superior

Prova de concurso público Crédito: Freepik

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) vai contratar profissionais para para preencher cargos temporários em obras e serviços de engenharia destinados à construção, reforma, ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais. Ao todo, foram autorizadas 107 vagas.

A autorização para abertura do processo seletivo foi publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial da União. O documento foi assinado pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia , Caio Paes de Andrade, e pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tarcio Tokano.

As oportunidades serão para os cargos de especialista técnico de obras (37), analista técnico de obras (61) e obras (9). Os interessados precisam ter formação em Engenharia (analista e especialista) e Arquitetura (obras).

O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até abril de 2021. O próximo passo será a formação da comissão organizadora do concurso do Depen, para depois ser contratada a banca organizadora.

EFETIVOS

O concurso para a contratação de efetivos está paralisado desde agosto por conta da pandemia do novo coronavírus . São 309 vagas para cargos de níveis médio e superior. A banca organizadora do certame é o Cebraspe.

As provas estavam previstas, inicialmente, para serem aplicadas em setembro. Em comunicado assinado pela diretora-geral Tânia Fogaça, o órgão informou que "o novo cronograma será divulgado oportunamente".