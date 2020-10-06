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Ministério da Economia vai abrir seleção com 100 vagas

Edital deve ser divulgado até abril de 2021; todas as oportunidades serão destinadas a candidatos de nível superior e salário pode chegar a R$ 6.130

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:47
Data: 09/01/2020 - ES - Vitória - Ministério da Economia, Centro de Vitória - Editoria: Economia - Fernando Madeira - GZ
Ministério da Economia vai contratar profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira
Ministério da Economia vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 100 vagas temporárias. A seleção será aberta a candidatos que tenham nível superior. A autorização foi dada pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da pasta de Paulo Guedes, Caio Paes de Andrade.
As oportunidades serão para os cargos de coordenador de análise de prestação de contas (4), analista de prestação de contas (48), agente de apoio de prestação de contas temporário (8) e analista de instauração de tomada de contas especial (40).
A portaria que autoriza as contratações não informou se haverá exigência em alguma formação específica para cada uma dessas funções.
De acordo com a lei que regulamenta a seleção, os profissionais poderão ter salários de R$ 3.800 (analista) e R$ 6.130 (agente e coordenador). Os selecionados poderão atuar por até quatro anos, quando termina o prazo de validade do contrato.
O edital do processo seletivo precisa ser publicado em seis meses, ou seja, até abril de 2021.

OUTRA SELEÇÃO

O Ministério da Economia tem um outro edital já autorizado para a contratação de profissionais temporários. A portaria foi publicada em agosto. A oferta será de 39 vagas, sendo 37 para área de Direito e duas para Arquivologia.
Os aprovados vão desenvolver atividades técnicas especializadas no âmbito da Comissão Especial dos Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima do Ministério da Economia. O salário pode chegar a R$ 6.130.
A comissão deste processo seletivo já foi formada e o Cebraspe, antigo Cespe/UnB, será responsável pela seleção.

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