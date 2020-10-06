Ministério da Economia vai abrir seleção com 100 vagas

Ministério da Economia vai contratar profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira

As oportunidades serão para os cargos de coordenador de análise de prestação de contas (4), analista de prestação de contas (48), agente de apoio de prestação de contas temporário (8) e analista de instauração de tomada de contas especial (40).

A portaria que autoriza as contratações não informou se haverá exigência em alguma formação específica para cada uma dessas funções.

De acordo com a lei que regulamenta a seleção, os profissionais poderão ter salários de R$ 3.800 (analista) e R$ 6.130 (agente e coordenador). Os selecionados poderão atuar por até quatro anos, quando termina o prazo de validade do contrato.

O edital do processo seletivo precisa ser publicado em seis meses, ou seja, até abril de 2021.

OUTRA SELEÇÃO

O Ministério da Economia tem um outro edital já autorizado para a contratação de profissionais temporários. A portaria foi publicada em agosto. A oferta será de 39 vagas, sendo 37 para área de Direito e duas para Arquivologia.

Os aprovados vão desenvolver atividades técnicas especializadas no âmbito da Comissão Especial dos Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima do Ministério da Economia. O salário pode chegar a R$ 6.130.