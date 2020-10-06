Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Sai resultado da avaliação psicológica no concurso da PC; saiba os detalhes

O candidato considerado contraindicado poderá solicitar a participação em entrevista devolutiva, para conhecimento das razões que determinaram essa condição. A conferência será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2020. Para participar, o candidato deverá solicitar por meio do link "Solicitação de Entrevista Devolutiva", que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , a partir das 0h desta quarta-feira (7), até as 23h59min do mesmo dia. Após a entrevista, o candidato poderá entrar com recurso nos dias 19 e 20 de outubro.

ETAPAS DO CONCURSO

Um outro passo importante para retomada da seleção foi dada pelo governador Renato Casagrande, que sancionou, em agosto, a Lei 11.165, tornando os cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública, entre eles da Polícia Civil, como atividade essencial em períodos de calamidade pública, como da Covid-19. O texto é de autoria do deputado estadual Danilo Bahiense, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final de julho.

De acordo com a PC, com a divulgação da avaliação psicológica, agora se inicia fase de investigação social dos candidatos aprovados na etapa anterior.

O concurso público da Polícia Civil teve o número de vagas ampliado e passou de 173 para 448 postos. O anúncio do aumento das oportunidades foi feito pelo governador Renato Casagrande, na noite da última segunda-feira (5).

É importante lembrar que não haverá um novo processo seletivo para o preenchimento destes cargos e que serão convocados aqueles candidatos que estão participando da seleção que está em andamento.

O e dital de abertura do certame foi publicado no final de dezembro de 2018, com 173 vagas . Na ocasião, as chances foram distribuídas da seguinte maneira: quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. A seleção foi organizada pelo Instituto AOCP.

Em uma rede social, o chefe do Poder Executivo estadual destacou que, com este acréscimo, haverá recomposição do quadro de pessoal. Segundo ele, ao final de 2014, havia 2.650 policiais na corporação, e quando ele reassumiu o comando do Estado em 2019, esse número era de 2.073.

EFETIVO POLICIAL

Ao final da nossa gestão 2011-2014, a Policia Militar tinha um efetivo de 10423 e recebemos em 2019 com 8418. Na PC, ao final de 2014,, com 2650 e em 2019 com 2073. Para diminuir esse déficit autorizamos a ampliação das vagas dos concursos para 650 PM e 448 PC. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 6, 2020

PONTO A PONTO DO CONCURSO DA PCES

Vagas: O governador autorizou a ampliação de vagas do concurso de 173 para 448 postos. Com o aumento no número de cargos, não será aberto um novo certame na corporação. Serão convocados mais candidatos aprovados do que os que estavam previstos inicialmente.

Cargos: O destaque vai para o cargo de escrivão de polícia, que passou de 20 para 130 vagas. Houve também acréscimo na quantidade de auxiliares de perícia médico-legal (de 20 para 50) e médico-legista, que teve dobrado o número de vagas (de 15 para 30). Para o posto de investigador de polícia, foi anunciada a ampliação de 60 para 150 vagas. Para perito oficial criminal, de 50 para 76, e psicólogo e assistente social, de quatro para seis cada.

Situação: Nesta terça-feira (6) saiu o resultado do psicotécnico. Agora, segundo a Polícia Civil, inicia-se a fase de investigação social dos candidatos aprovados na etapa anterior.

Salários: Para auxiliar de perícia médico-legal, a remuneração é de R$ 3.622,08. Para os demais cargos, o salário é de R$ 5.103,84.

Edital: O edital de abertura do concurso público com 173 vagas foi publicado no final de dezembro de 2018 e as inscrições foram realizadas de 28 de dezembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.

Etapas: O concurso da PC conta com as seguintes etapas: provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, que foram aplicadas em 24 de março de 2019, perícia médica, Teste de Aptidão Física, teste de digitação para cargo de escrivão, exame médico e toxicológico e teste psicológico (divulgado nesta terça-feira), além de investigação criminal e social e curso de formação.

Avaliação psicológica: O Instituto AOCP, responsável pelo concurso, divulgou nesta terça-feira (6) o resultado provisório da avaliação psicológica. O candidato contraindicado poderá solicitar a participação em entrevista devolutiva, para conhecimento das razões que determinaram essa condição. A conferência será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2020. Para participar, o candidato deverá solicitar por meio do link "Solicitação de Entrevista Devolutiva", que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 0h do dia 7 de outubro até as 23h59min do mesmo dia. Após a entrevista, o candidato poderá entrar com recurso em 19 e 20 de outubro.

REQUISITOS DOS CARGOS

Auxiliar perícia médico-legal: Certificado de conclusão do Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado; CNH Categoria B ou superior.

Assistente social: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Serviço Social; Comprovação de experiência profissional mínima de dois anos.

Escrivão de polícia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Direito.

Investigador: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, em qualquer curso de Nível Superior; CNH Categoria B ou superior.

Médico legista: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Medicina; Registro no Conselho Regional de Medicina.

Psicólogo: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Psicologia; Comprovação de experiência profissional mínima de dois anos.

Perito oficial criminal:



Ciências Contábeis: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Ciências Contábeis; CNH Categoria B ou superior.

Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica; CNH Categoria B ou superior.

Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental; CNH Categoria B ou superior.

Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física; CNH Categoria B ou superior.

Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina; CNH Categoria B ou superior.

Odontologia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Odontologia; CNH Categoria B ou superior.

Medicina Veterinária: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Medicina Veterinária; CNH Categoria B ou superior.