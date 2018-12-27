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Espírito Santo

Inscrições para o concurso da Polícia Civil começam nesta sexta (28)

Oferta é de 173 vagas para cargos de níveis médio e superior; provas serão aplicadas em março

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 17:28
A Polícia Civil vai ganhar reforço de 173 novos servidores Crédito: Divulgação | Sesp
As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo vão começar nesta sexta-feira (28). A informação é do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues. As regras do certame serão divulgados no Diário Oficial do Estado também nesta sexta.
O processo seletivo vai oferecer 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.
Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.
Poderá pedir isenção do valor o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, em conformidade com a Lei Estadual nº 10.822/2018; ou for doador de medula óssea, devidamente cadastrado, nos termos da Lei Estadual nº 10.607/2016.
O prazo para solicitar o benefício será de 28 de dezembro de 2018 a 4 de janeiro de 2019.
O concurso contará com quatro etapas. A primeira contará com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, que serão aplicadas no dia 24 de março de 2019. Já a segunda etapa terá perícia médica, Teste de Aptidão Física, teste de digitação para o cargo de escrivão, exame médico e toxicológico e teste psicológico.
A terceira etapa será composta por investigação criminal e social e a quarta do curso de formação.
Inscrições para o concurso da Polícia Civil começam nesta sexta
 

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