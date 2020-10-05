Governo amplia vagas no concurso da Polícia Civil e vai contratar 448

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta segunda-feira (5), o aumento no número de vagas do concurso público da Polícia Civil, que já está em andamento. Somando todos os cargos, as vagas foram ampliadas de 173 para 448, ou seja, 275 postos a mais.
O anúncio foi feito após reunião com a cúpula da Segurança Pública. Segundo o governo, os investimentos fazem parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que visa a redução dos índices de violência e criminalidade no Espírito Santo.
O destaque vai para o cargo de escrivão de polícia, que passou de 20 para 130 vagas. Houve também acréscimos na quantidade de auxiliares de perícia médico-legal (de 20 para 50) e médico-legista, que teve dobrado o número de vagas (de 15 para 30). Para o posto de investigador de polícia, foi anunciada a ampliação de 60 para 150 vagas. Para perito oficial criminal, de 50 para 76, e psicólogo e assistente social de quatro para seis vagas cada.
O concurso já está em andamento e teve as provas objetivas realizadas. Nesta terça-feira (6), saiu o resultado da avaliação psicotécnica, cuja realização teve que ser adiada devido à pandemia de Covid-19.
Durante o anúncio de ampliação das vagas, transmitido ao vivo pelas redes sociais, o governador destacou que, com esse acréscimo, haverá uma recomposição do quadro de pessoal perdido do ano de 2014 até os dias atuais. Estamos anunciando a ampliação das vagas do concurso da Polícia Civil. Com essas novas vagas a gente recupera um pouco do efetivo da Polícia Civil que foi se perdendo nos últimos anos, disse.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que essa recomposição é essencial para aumentar o poder investigativo da instituição. "Com a contratação de mais policiais, com certeza, iremos melhorar o atendimento à população em diversas delegacias do Estado, além de dar mais poderio investigativo à nossa PCES, que já faz um exímio trabalho com alto índice de elucidação de crimes, afirmou.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, disse que a Academia de Polícia está sendo preparada e espera que o curso de formação seja iniciado o quanto antes. "Esperamos começar a academia ainda este ano", acrescentou.
HOMICÍDIOS EM VITÓRIA
Também foram tema da reunião da cúpula da Segurança os casos de homicídios recentes registrados em Vitória.
Nos reunimos para debater sobre esses crimes que aconteceram recentemente. A polícia já identificou os cinco autores da chacina na Ilha Doutor Américo e dois já estão presos. Tenho certeza que alcançaremos os outros. O carro utilizado no crime no Centro de Vitória já foi identificado. É importante destacar que temos um bom índice de resolutividade nos crimes aqui. O trabalho integrado feito entre as Policias tem dado resultado. As facções estão audaciosas e isso se dá pela diminuição da idade dos líderes criminosos, mas nós aqui estamos recuperando as nossas forças policiais. Temos operações constantemente em todo o Estado, pontuou Casagrande.
PONTO A PONTO DO CONCURSO DA PCES
- Vagas: O governador autorizou a ampliação de vagas do concurso de 173 para 448 postos. Com o aumento no número de cargos, não será aberto um novo certame na corporação. Serão convocados mais candidatos aprovados do que os que estavam previstos inicialmente.
- Cargos: O destaque vai para o cargo de escrivão de polícia, que passou de 20 para 130 vagas. Houve também acréscimo na quantidade de auxiliares de perícia médico-legal (de 20 para 50) e médico-legista, que teve dobrado o número de vagas (de 15 para 30). Para o posto de investigador de polícia, foi anunciada a ampliação de 60 para 150 vagas. Para perito oficial criminal, de 50 para 76, e psicólogo e assistente social, de quatro para seis cada.
- Situação: Nesta terça-feira (6) saiu o resultado do psicotécnico. Agora, segundo a Polícia Civil, inicia-se a fase de investigação social dos candidatos aprovados na etapa anterior.
- Salários: Para auxiliar de perícia médico-legal, a remuneração é de R$ 3.622,08. Para os demais cargos, o salário é de R$ 5.103,84.
- Edital: O edital de abertura do concurso público com 173 vagas foi publicado no final de dezembro de 2018 e as inscrições foram realizadas de 28 de dezembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.
- Etapas: O concurso da PC conta com as seguintes etapas: provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, que foram aplicadas em 24 de março de 2019, perícia médica, Teste de Aptidão Física, teste de digitação para cargo de escrivão, exame médico e toxicológico e teste psicológico (divulgado nesta terça-feira), além de investigação criminal e social e curso de formação.
- Avaliação psicológica: O Instituto AOCP, responsável pelo concurso, divulgou nesta terça-feira (6) o resultado provisório da avaliação psicológica. O candidato contraindicado poderá solicitar a participação em entrevista devolutiva, para conhecimento das razões que determinaram essa condição. A conferência será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2020. Para participar, o candidato deverá solicitar por meio do link "Solicitação de Entrevista Devolutiva", que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 0h do dia 7 de outubro até as 23h59min do mesmo dia. Após a entrevista, o candidato poderá entrar com recurso em 19 e 20 de outubro.
REQUISITOS DOS CARGOS
- Auxiliar perícia médico-legal: Certificado de conclusão do Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado; CNH Categoria B ou superior.
- Assistente social: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Serviço Social; comprovação de experiência profissional mínima de dois anos.
- Escrivão de polícia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Direito.
- Investigador: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, em qualquer curso de Nível Superior; CNH Categoria B ou superior.
- Médico legista: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Medicina. Registro no Conselho Regional de Medicina.
- Psicólogo: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Psicologia. Comprovação de experiência profissional mínima de dois anos.
Perito oficial criminal:
- Ciências Contábeis: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Ciências Contábeis; CNH Categoria B ou superior.
- Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica; CNH Categoria B ou superior.
- Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental; CNH Categoria B ou superior.
- Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física; CNH Categoria B ou superior.
- Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina; CNH Categoria B ou superior.
- Odontologia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Odontologia; CNH Categoria B ou superior.
- Medicina Veterinária: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Medicina Veterinária; CNH Categoria B ou superior.
- Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia; CNH Categoria B ou superior.