Governo amplia vagas no concurso da Polícia Civil e vai contratar 448

Policial civil durante operação Crédito: Fernando Madeira

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta segunda-feira (5), o aumento no número de vagas do concurso público da Polícia Civil , que já está em andamento. Somando todos os cargos, as vagas foram ampliadas de 173 para 448, ou seja, 275 postos a mais.

O anúncio foi feito após reunião com a cúpula da Segurança Pública. Segundo o governo, os investimentos fazem parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que visa a redução dos índices de violência e criminalidade no Espírito Santo.

O destaque vai para o cargo de escrivão de polícia, que passou de 20 para 130 vagas. Houve também acréscimos na quantidade de auxiliares de perícia médico-legal (de 20 para 50) e médico-legista, que teve dobrado o número de vagas (de 15 para 30). Para o posto de investigador de polícia, foi anunciada a ampliação de 60 para 150 vagas. Para perito oficial criminal, de 50 para 76, e psicólogo e assistente social de quatro para seis vagas cada.

O concurso já está em andamento e teve as provas objetivas realizadas. Nesta terça-feira (6), saiu o resultado da avaliação psicotécnica , cuja realização teve que ser adiada devido à pandemia de Covid-19.

Durante o anúncio de ampliação das vagas, transmitido ao vivo pelas redes sociais, o governador destacou que, com esse acréscimo, haverá uma recomposição do quadro de pessoal perdido do ano de 2014 até os dias atuais. Estamos anunciando a ampliação das vagas do concurso da Polícia Civil. Com essas novas vagas a gente recupera um pouco do efetivo da Polícia Civil que foi se perdendo nos últimos anos, disse.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que essa recomposição é essencial para aumentar o poder investigativo da instituição. "Com a contratação de mais policiais, com certeza, iremos melhorar o atendimento à população em diversas delegacias do Estado, além de dar mais poderio investigativo à nossa PCES, que já faz um exímio trabalho com alto índice de elucidação de crimes, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, disse que a Academia de Polícia está sendo preparada e espera que o curso de formação seja iniciado o quanto antes. "Esperamos começar a academia ainda este ano", acrescentou.

HOMICÍDIOS EM VITÓRIA

Também foram tema da reunião da cúpula da Segurança os casos de homicídios recentes registrados em Vitória.

Nos reunimos para debater sobre esses crimes que aconteceram recentemente. A polícia já identificou os cinco autores da chacina na Ilha Doutor Américo e dois já estão presos. Tenho certeza que alcançaremos os outros. O carro utilizado no crime no Centro de Vitória já foi identificado. É importante destacar que temos um bom índice de resolutividade nos crimes aqui. O trabalho integrado feito entre as Policias tem dado resultado. As facções estão audaciosas e isso se dá pela diminuição da idade dos líderes criminosos, mas nós aqui estamos recuperando as nossas forças policiais. Temos operações constantemente em todo o Estado, pontuou Casagrande.

PONTO A PONTO DO CONCURSO DA PCES

Vagas: O governador autorizou a ampliação de vagas do concurso de 173 para 448 postos. Com o aumento no número de cargos, não será aberto um novo certame na corporação. Serão convocados mais candidatos aprovados do que os que estavam previstos inicialmente.

Cargos: O destaque vai para o cargo de escrivão de polícia, que passou de 20 para 130 vagas. Houve também acréscimo na quantidade de auxiliares de perícia médico-legal (de 20 para 50) e médico-legista, que teve dobrado o número de vagas (de 15 para 30). Para o posto de investigador de polícia, foi anunciada a ampliação de 60 para 150 vagas. Para perito oficial criminal, de 50 para 76, e psicólogo e assistente social, de quatro para seis cada.

Situação: Nesta terça-feira (6) saiu o resultado do psicotécnico. Agora, segundo a Polícia Civil, inicia-se a fase de investigação social dos candidatos aprovados na etapa anterior.

Salários: Para auxiliar de perícia médico-legal, a remuneração é de R$ 3.622,08. Para os demais cargos, o salário é de R$ 5.103,84.

Edital: O edital de abertura do concurso público com 173 vagas foi publicado no final de dezembro de 2018 e as inscrições foram realizadas de 28 de dezembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.

Etapas: O concurso da PC conta com as seguintes etapas: provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, que foram aplicadas em 24 de março de 2019, perícia médica, Teste de Aptidão Física, teste de digitação para cargo de escrivão, exame médico e toxicológico e teste psicológico (divulgado nesta terça-feira), além de investigação criminal e social e curso de formação.

Avaliação psicológica: O Instituto AOCP, responsável pelo concurso, divulgou nesta terça-feira (6) o resultado provisório da avaliação psicológica. O candidato contraindicado poderá solicitar a participação em entrevista devolutiva, para conhecimento das razões que determinaram essa condição. A conferência será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2020. Para participar, o candidato deverá solicitar por meio do link "Solicitação de Entrevista Devolutiva", que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 0h do dia 7 de outubro até as 23h59min do mesmo dia. Após a entrevista, o candidato poderá entrar com recurso em 19 e 20 de outubro.

REQUISITOS DOS CARGOS

Auxiliar perícia médico-legal: Certificado de conclusão do Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado; CNH Categoria B ou superior.

Assistente social: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Serviço Social; comprovação de experiência profissional mínima de dois anos.

Escrivão de polícia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Direito.

Investigador: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, em qualquer curso de Nível Superior; CNH Categoria B ou superior.

Médico legista: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Medicina. Registro no Conselho Regional de Medicina.

Psicólogo: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Psicologia. Comprovação de experiência profissional mínima de dois anos.

Perito oficial criminal:

Ciências Contábeis: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Ciências Contábeis; CNH Categoria B ou superior.

Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica; CNH Categoria B ou superior.

Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental; CNH Categoria B ou superior.

Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física; CNH Categoria B ou superior.

Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina; CNH Categoria B ou superior.

Odontologia: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Odontologia; CNH Categoria B ou superior.

Medicina Veterinária: Certificado de conclusão expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado, na seguinte área: Medicina Veterinária; CNH Categoria B ou superior.