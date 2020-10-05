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Ifes contrata professor com salário de até R$ 6,2 mil

Oportunidades são para os campi de São Mateus, Alegre e Serra; cada seleção tem um prazo de inscrição

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 15:24
Prova de concurso público
Ifes vai contratar três professores substitutos Crédito: Pixabay
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para três processos seletivos que visam contratar professores substitutos. As oportunidades estão disponíveis em três campi: Serra, Alegre e São Mateus. Ao todo, são três vagas.
Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que são diferentes para cada unidade. A remuneração pode chegar a R$ 6,2 mil mensais. Os editais podem ser conferidos no site da instituição. 
No campus da Serra, a vaga é para professor de História. Para concorrer, é necessário possuir licenciatura plena. A carga horária é de 40 horas semanais e o profissional contratado receberá o salário base mensal que varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, conforme a titulação.
As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro, somente via internet, mediante envio dos documentos especificados no edital para o endereço eletrônico: [email protected].
No campus de Alegre, há uma vaga para professor na área de Informática. O candidato precisa ter graduação em licenciatura ou bacharelado ou em tecnólogo entre os seguintes cursos: Informática; Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia da Computação; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Software ou Processamento de Dados; Redes de Computadores; Jogos Digitais ou Banco de Dados.

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O profissional deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, referentes à remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21, acrescidos de auxílio-alimentação entre R$ 229,00 a R$ 458,00.
Os interessados podem se inscrever até 11 de outubro de 2020, por meio do envio de documentos especificados no edital para o e-mail: [email protected].
A seleção do campus de São Mateus é para contratar professor de Física, o qual, ao ser contratado, deverá desempenhar atividades em regime de trabalho de 40 horas semanais, com vencimento básico mensal de R$ 3.130,85, acrescido de retribuição por titulação e de auxílio-alimentação, totalizando até R$ 6.289,21 ao mês.

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Os requisitos para o cargo são ter licenciatura plena em Física ou bacharelado em Física, ou licenciatura plena em Física ou bacharelado em Física com especialização ou mestrado na área de Física ou Educação.
As inscrições seguem até 13 de outubro, somente via internet, mediante envio dos documentos especificados no edital para o endereço eletrônico: [email protected].
Os processos seletivos serão compostos por duas etapas: avaliação de títulos e experiências profissionais, de caráter classificatório; e prova de desempenho didático, de caráter eliminatória, que consistirá em uma aula ministrada por meio de videoconferência, com duração de 40 a 50 minutos.

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