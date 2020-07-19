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Leonel Ximenes

Polícia Civil do ES pode inverter fases para acelerar concurso

PC já consultou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) sobre a possibilidade de a investigação social dos candidatos ser antecipada

Públicado em 

19 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Submetralhadora de fabricação artesanal, munição, dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Civil em Cariacica
Submetralhadora de fabricação artesanal, munição, dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Civil em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Civil
A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), realiza reunião virtual nestaa segunda-feira (20). Um dos pontos a ser discutido pelo colegiado é a resposta da Sesp sobre o concurso da Polícia Civil.
Segundo a Secretaria de Segurança, a PC já consultou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para inverter as fases do concurso em andamento. Se isso for possível, poderá haver o início da investigação social, com o objetivo de acelerar a seleção.
O concurso tem 173 vagas abertas, mas o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, comentou, na última reunião da Comissão, a possibilidade de aumentar o número de postos, diante do déficit de quase 2 mil servidores na instituição.
Bahiense tem dialogado com o governo e seu líder na Casa, deputado Dary Pagung (PSB) – muito elogiado pelos parlamentares por sua conduta –, para a votação em regime de urgência do Projeto de Lei 363/2020, proposto pelo delegado aposentado, que torna os cursos de formação das carreiras da segurança pública serviços essenciais.
Estão sendo analisadas, por exemplo, as questões sanitárias e de infraestrutura das polícias para que o processo possa ir adiante. Diariamente, aprovados citam os políticos nas redes sociais para a finalização desses concursos.
Na Polícia Militar, irão entrar 80 aprovados no Curso de Formação de Oficiais e 650 no Curso de Formação de Soldados (CFSd) – a divisão das turmas acontece conforme a capacidade da academia da PM. Já os Bombeiros disponibilizaram 190 vagas para soldados e outras 14 para oficiais.

SEGURANÇA NA PRAIA DO CANTO

Outro ponto é uma proposta de audiência pública, solicitada pelo deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), para abordar a questão 3ª Cia do 1º Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento da Praia do Canto e região. Há algum tempo a unidade não está mais no bairro, desde que houve problemas no antigo imóvel que ocupava em Santa Lúcia.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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