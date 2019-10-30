Governo do ES anuncia mais 400 vagas para concurso da PM

Polícia Militar: concurso deve acontecer em 2020 Crédito: Divulgação/PM

* [ERRAMOS: inicialmente a matéria informava que o concurso seria realizado no ano que vem, mas, na verdade, é uma ampliação de vagas no concurso deste ano]

Os editais foram retificados. No caso da Polícia Militar, o edital previa 250 vagas para soldado combatente. Casagrande decidiu abrir mais 400 vagas, totalizando 650. Desse total, 325 vagas serão preenchidas no ano que vem e a outra metade em 2021.

Já no caso do curso de formação de oficiais, a previsão inicial era de 30 vagas. O governador ampliou o número para 80, sendo 40 em 2020 e a outra metade no ano seguinte. Para o Corpo de Bombeiros, as vagas passaram de 120 a 190.

Para o Corpo de Bombeiros, as vagas passaram de 120 a 190. Já para a formação de oficiais do Corpo de Bombeiros, o número de vagas dobra de sete para 14, sendo metade no ano que vem e a outra metade em 2021.

Casagrande também disse ter retirado o limite de 240 vagas no curso de formação de sargentos da PMES, permitindo que mais policiais possam realizar o curso. Essa mudança ainda depende da aprovação de um projeto de lei do Executivo a ser enviado para a Assembleia Legislativa.