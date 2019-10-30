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Total de 650

Governo do ES anuncia mais 400 vagas para concurso da PM

No total, serão 650 vagas no concurso de 2019. Seleção para bombeiros também terá ampliação para mais 70 vagas

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 19:51
Polícia Militar:  concurso deve acontecer em 2020 Crédito: Divulgação/PM
O governador Renato Casagrande (PSB) autorizou nesta quarta-feira (30) a ampliação do número de vagas dos concursos de 2019* da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.  O aumento no número de vagas foi antecipado pela coluna Vitor Vogas. Com a ampliação do número de vagas disponibilizadas, mais candidatos que já foram aprovados serão aproveitados
* [ERRAMOS: inicialmente a matéria informava que o concurso seria realizado no ano que vem, mas, na verdade, é uma ampliação de vagas no concurso deste ano]
Os editais foram retificados. No caso da Polícia Militar, o edital previa 250 vagas para soldado combatente. Casagrande decidiu abrir mais 400 vagas, totalizando 650. Desse total, 325 vagas serão preenchidas no ano que vem e a outra metade em 2021.
Já no caso do curso de formação de oficiais, a previsão inicial era de 30 vagas. O governador ampliou o número para 80, sendo 40 em 2020 e a outra metade no ano seguinte. Para o Corpo de Bombeiros, as vagas passaram de 120 a 190.

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Para o Corpo de Bombeiros, as vagas passaram de 120 a 190. Já para a formação de oficiais do Corpo de Bombeiros, o número de vagas dobra de sete para 14, sendo metade no ano que vem e a outra metade em 2021.
Casagrande também disse ter retirado o limite de 240 vagas no curso de formação de sargentos da PMES, permitindo que mais policiais possam realizar o curso. Essa mudança ainda depende da aprovação de um projeto de lei do Executivo a ser enviado para a Assembleia Legislativa.
Quanto ao concurso para a Polícia Civil, já em andamento, Casagrande também deu certeza de ampliação, mas sem números já definidos: Vamos certamente ampliar o número de vagas.

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