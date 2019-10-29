26 concursos públicos abertos com salários de até R$ 14 mil

Haverá aplicação de provas de concursos em todo o Brasil Crédito: Arquivo A Gazeta

Pelo menos 26 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 14.970 na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.

No Espírito Santo , a Prefeitura de Vitória encerra o prazo para inscrição do concurso da área da Saúde no dia 30 de outubro. A oferta é de 151 vagas. Os municípios de Jaguaré, João Neiva, Anchieta e Guarapari.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Assembleia Legislativa do Amapá

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 129 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01, sendo que existe o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Inscrições: até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br . A taxa de participação é entre R$ 80,00 a R$ 140,00.

2 - Prefeitura de Vitória

Estão abertas 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00. Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 45.

3 - Prefeitura de Viana (MA)

A Prefeitura de Viana, no Maranhão, vai abrir concurso com 338 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Este Concurso que tem validade de dois anos, oferece remunerações entre R$ 998,00 a R$ 5.998,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: Até 31 de outubro de 2019, no site Até 31 de outubro de 2019, no site www.crescerconcursos.com.br . As taxas de participação têm valores de R$ 60,00 a R$ 115,00.

4 - Prefeitura de Guarapari (ES)

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são para cargos de Técnico Atendimento Social/ Assistente Social (1); Psicólogo (1) e Assistente Técnico em Abordagem/ Educador Social (2). O salário varia de R$ 1.000 a R$ 2.157,58, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: Os interessados em se candidatar podem se inscrever entre os dias 30 e 31 de outubro de 2019, exclusivamente na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O horário de atendimento é das 9h às 11h e das 13h às 17h.

5 - Prefeitura de Pelotas (RS)

A Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 375 vagas, além de formar cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 7.107,14.

Inscrições: O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, no site O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, no site www.legalleconcursos.com.br . As taxas variam de R$ 56,96 a R$ 170,88.

6 - Prefeitura de Anchieta (ES)

A Prefeitura Municipal de Anchieta, que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo com dez vagas para auxiliar de secretaria escolar. Os interessados precisam ter Ensino Médio completo. O salário base é de R$ 1.256,61 e a carga horária a ser cumprida é de 160 horas mensais.

Inscrições: de 29 a 31 de outubro, no endereço eletrônico de 29 a 31 de outubro, no endereço eletrônico www.anchieta.es.gov.br

7 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

8 - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (SP)

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no Estado de São Paulo, abriu concurso para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista (1); Oficial Administrativo Previdenciário (1); Técnico Contábil; Telefonista/ Recepcionista; Assistente Social (1); Procurador Autárquico (1); Analista Previdenciário; Controlador; Contador Previdenciário; e Técnico Administrativo Jurídico. A remuneração varia de R$ 1.223,28 a R$ 6.082,14.

Inscrições: até o dia 4 de novembro de 2019, no site até o dia 4 de novembro de 2019, no site www.nossorumo.org.br . O pagamento da taxa no valor entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

9 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A oferta é de três vagas, além de formar cadastro reserva, no cargo de oficial de justiça. A função requer nível médio completo e apresenta salário inicial de R$ 5.639,73, além de gratificação de R$ 845,96, auxílio condução de R$ 845,96 e adicional de risco de vida de R$ 1.973,90, totalizando R$ 9.305,55.

Inscrições: até as 16h do dia 5 de novembro de 2019, por meio do site da FGV. A taxa é de R$ 86. : até as 16h do dia 5 de novembro de 2019, por meio do site da FGV. A taxa é de R$ 86. fgvprojetos.fgv.br

10 - Assembleia Legislativa do Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí abriu concurso público para preencher 41 vagas. Do total de ofertas, 20 são para nível médio e 21 para formação superior. Os salários variam de R$ 2.310,14 para assessor e R$ 4.068,39 para consultor. A jornada de trabalho semanal é de 30 horas para todos os empregos.

Inscrições: serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do site serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do site www.ufpi.br

11 - Prefeitura de Barra Bonita (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. A oferta é de 18 vagas. Os salários variam de R$ 1.001,72 a R$ 4.407,46.

Inscrições: até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site www.conscamweb.com.br

12 - Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES)

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que fica na região Serrana do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo que fica contratar profissionais de nível superior. As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física nas áreas de: Atletismo (1); Handebol (1); Vôlei (1); Xadrez (1); Ginástica Rítmica (1) e Karate (1). Os candidatos que forem efetivados terão o vencimento de R$ 17,85 por hora-aula com a carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 7 de novembro de 2019, na Secretaria de Esporte e Lazer, que funciona na sede da prefeitura, Avenida Evandi Américo Comarela, 365, Esplanada, das 12h às 17h.

13 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher dez vagas para professor substituto. Os Docentes podem optar pelas áreas de: Clínica Médica (1), Reumatologia (1), Fonoaudiologia (1), Educação/ Educação Rural (1), Libras (1), Educação Matemática (1), Agronomia (1), Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1), Ciências da Saúde/ Farmácia e Ciências Biológicas/ Microbiologia/ Microbiologia, Controle de Qualidade em Análises Clínicas, Estágio supervisionado II (na área de Análises Clínicas) (1). O salário varia de R$ 2.459,95 a R$ 4.304,92.

Inscrições: Podem ser feitas de 4 a 8 de novembro de 2019, no departamento que oferece a vaga.

14 - Prefeitura de Jaguaré (ES)

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica na Região Norte do ES, vai abrir processo seletivo para preencher 115 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 954,00 a R$ 1.774,80 e os requisitos para se inscrever são: Nível Médio e Superior Completos.

Inscrições: das 8h do dia 1º de novembro de 2019 até às 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site da https://www.jaguare.es.gov.br/

15 - Ifes

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar professores substitutos para 13 campi em todo o Estado. São 41 vagas em diversas áreas. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

Inscrições: devem ser feitas na unidade que oferece a vaga, de acordo com o cronograma de cada campus:

Campus Centro-Serrano: até 28 de outubro

Campus São Mateus e Vila Velha: até 30 de outubro

Campus Piúma: até 31 de outubro

Campus de Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Venda Nova do Imigrante e Vitória : Até 1º de novembro

Campus Linhares: até 5 de novembro

Campus Barra de São Francisco, Nova Venécia: até 8 de novembro

16 - Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina

O Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina abriu concurso público para o cargo de agente penitenciário. A oferta é de 600 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Do total de postos imediatos, 480 são para homens e 120 para mulheres. A seleção é aberta a candidatos que tenham com nível superior. A remuneração é de R$ 3.993,82, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: até 13 de novembro, no site : até 13 de novembro, no site https://fepese.org.br/concursos/ . A taxa é de R$ 150.

17 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para professor do Magistério Superior. Os docentes vão atuar nas áreas de Medicina (3) - Departamento de Pediatria Centro de Ciências da Saúde; Administração (1) - Departamento de Administração e Arquivologia (1) - Departamento de Arquivologia, pertencentes ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. As jornadas serão de 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até 13 de novembro de 2019, com exceção do Departamento de Pediatria que tem prazo de 19 a 29 de outubro de 2019. O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250.

18 - Prefeitura de Joinville (SC)

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Joinville, no Estado de Santa Catarina, destinado a preencher cinco vagas na corporação, além de formar cadastro reserva. Os candidatos devem ter o ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" e idade mínima de 18 anos. A remuneração é de R$ 3.255,59.

Inscrições: até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.joinville.sc.gov.br . Não há cobrança de taxa de participação.

19 - São Paulo Previdência

Estão abertas as inscrições para o concurso da São Paulo Previdência. A oferta é de 91 vagas, sendo 77 de técnico em gestão previdenciária, que pede apenas ensino médio para concorrer, e 14 para a carreira de analista em gestão previdenciária, que pede nível superior em qualquer área. A remuneração varia de R$ 2.146,37 a R$ 5.384,42.

Inscrições: de 28 de outubro a 13 de novembro no site de 28 de outubro a 13 de novembro no site www.concursosfcc.com.br

20 - Polícia Militar da Bahia

A Polícia Militar da Bahia publicou o edital do concurso destinado a preencher 1.250 vagas de soldado, sendo 250 para o quadro do Corpo de Bombeiros. Os candidatos devem ter nível médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B". Durante o curso de formação, os recrutas recebem remuneração de R$ 998. Após a conclusão do treinamento, os vencimentos sobem para R$ 3.410,68, já considerando a gratificação de atividade militar.

Inscrições: até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.ibfc.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 70.

21 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 17 vagas nas seguintes: Professores de Ensino Fundamental - Artes (5); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Portuguesa (2); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Matemática (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Inglesa (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Ciências; Ensino Fundamental/ Anos Finais - História; Ensino Fundamental/ Anos Finais - Geografia (1); Educação Básica - Educação Física (1); Educação Básica - Arte; Educação Infantil (6) e Professor em Função Pedagógica para Educação Básica - Pedagogo. O salário varia de R$ 1.388,35 a R$ 2.532,35 ao mês.

Inscrições: até o dia 20 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Zangrande, 60, Centro, no horário das 8h às 11h e da s 13h às 16h.

22 - Guarda Municipal de Caraguatatuba

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, destinado a preencher 70 vagas na corporação. O edital reserva 63 postos a homens e 7 a mulheres. Os candidatos precisam ter ensino médio, idade a partir de 18 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "AB" ou superior e altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,65m (homens). A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.981,82. O valor é composto pelo salário-base de R$ 1.987,88 mais R$ 993,94 de adicional de atividade operacional.

Inscrições: até 22 de novembro, no site até 22 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é de R$ 67.

23 - Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 15 vagas de fiscal tributário. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área do conhecimento. A carreira oferece remuneração inicial de R$ 4.968,92 e conta com jornada semanal de 40 horas de trabalho. Além do salário, os contratados terão direito a dois benefícios: cesta básica e auxílio transporte.

Inscrições: até 25 de novembro, no site até 25 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 82,20.

24 - Câmara de Monte Claros (MG)

A Câmara Municipal de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para preencher 13 vagas distribuídas entre as funções de: Agente do Legislativo (6), Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (2), Analista do Legislativo (Consultor Administrativo) (2), Analista do Legislativo (Consultor em Direito) (1), Analista do Legislativo (Contador) (1) e Controlador Interno (1). A remuneração varia de R$ 2.042,75 a R$ 8.783,53.

Inscrições: das 8h do dia 31 de outubro de 2019 às 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site das 8h do dia 31 de outubro de 2019 às 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site cotec.fadenor.com.br . A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 90,00.

25 - Prefeitura de Governador Valadares (MG)

A Prefeitura de Governador Valadares, município do Estado de Minas Gerais, lançou três editais de concursos público, totalizando 1.150 vagas. O salário varia de R$ 1.218.20 a R$ 5.075,30.

Inscrições: 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site www.msmconsultoria.com.br

26 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.