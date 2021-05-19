Concurso da Polícia Federal tem mais de 321 mil candidatos inscritos

Agentes da Polícia Federal em operação Crédito: Polícia Federal / Divulgação

concurso público da Polícia Federal registrou a inscrição de 321.615 candidatos que vão disputar as 1.500 vagas oferecidas, o que dá uma relação de 214 candidatos por vaga A aplicação das provas está marcada para ocorrer neste domingo (23), e os participantes já podem consultar os locais dos testes no site do Cebraspe . A consulta será individual.

Os exames vão ocorrer nas 26 capitais, além do Distrito Federal, podendo ter novos locais de acordo com a demanda de inscritos.

Os candidatos aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista farão os exames objetivos e discursivos a partir das 4 horas e eles terão 4 horas e 30 minutos para resolver as questões.

Já as provas para delegado ocorrem em dois turnos. Na parte da manhã, a partir das 8 horas, haverá exame objetivo, com 3 horas e 30 minutos de duração. A tarde, a partir das 15 horas, será a vez dos testes discursivos, com o duração de 5 horas.

O cargo com o maior número de inscritos é o de agente de polícia, com 222.631 inscrições para 893 postos, o que representa uma demanda de 249,3 candidatos por vaga. Já a função de escrivão de polícia tem 53.611 participantes para 400 oportunidades (134 candidatos por vaga).

Para delegado, são 27.751 participantes para 123 vagas e para papiloscopista são 17.622 inscritos para 84 postos.