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1.500 vagas

Concurso da Polícia Federal tem mais de 321 mil candidatos inscritos

Provas do certame da PF serão aplicadas neste domingo, dia 23 de maio. Participantes já podem conferir os locais dos testes

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 mai 2021 às 15:06
Ação da Polícia Federal
Agentes da Polícia Federal em operação Crédito: Polícia Federal / Divulgação
concurso público da Polícia Federal registrou a inscrição de 321.615 candidatos que vão disputar as 1.500 vagas oferecidas, o que dá uma relação de 214 candidatos por vaga  A aplicação das provas está marcada para ocorrer neste domingo (23), e os participantes já podem consultar os locais dos testes no site do Cebraspe. A consulta será individual.
 Os exames vão ocorrer nas 26 capitais, além do Distrito Federal, podendo ter novos locais de acordo com a demanda de inscritos.

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Os candidatos aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista farão os exames objetivos e discursivos a partir das 4 horas e eles terão 4 horas e 30 minutos para resolver as questões.
Já as provas para delegado ocorrem em dois turnos. Na parte da manhã, a partir das 8 horas, haverá exame objetivo, com 3 horas e 30 minutos de duração. A tarde, a partir das 15 horas, será a vez dos testes discursivos, com o duração de 5 horas.
O cargo com o maior número de inscritos é o de agente de polícia, com 222.631 inscrições para 893 postos, o que representa uma demanda de 249,3 candidatos por vaga. Já a função de escrivão de polícia tem 53.611 participantes para 400 oportunidades (134 candidatos por vaga).
Para delegado, são 27.751 participantes para 123 vagas e para papiloscopista são 17.622 inscritos para 84 postos.
O concurso da Polícia Federal oferece um total de 1.500 vagas, mas há ainda a expectativa de convocação de 500 excedentes para totalizar as 2 mil nomeações que foram anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro.

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