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Níveis técnico e superior

Prefeitura de Vitória contrata profissionais da área da Saúde

Postos de trabalho são destinados aos cargos de médico clínico geral diarista e plantonista, enfermeiro, farmacêutico e técnico de enfermagem

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2021 às 13:48
Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos
Prefeitura de Vitória seleciona profissionais temporários Crédito: André Sobral/Divulgação
Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para três processos seletivos simplificados destinados a contratação de profissionais  da área da Saúde. O salário pode chegar a R$ 3,1 mil. Ao todo, são cinco vagas temporárias, além da formação de cadastro de reserva.
Os candidatos serão submetidos à prova de avaliação de títulos. As seleções têm a validade de 18 meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por até igual período.
O edital nº 16/20211 prevê a contratação de dois médicos clínicos, sendo um diarista e um plantonista. Além da formação superior, é necessário ter registro no Conselho de Medicina (CRM). A jornada de trabalho é de 20 horas semanais. O profissional terá remuneração de R$ 3.198,30, mais gratificação de saúde de R$ 873,20 e R$ 133,87 correspondente a insalubridade.
Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2021, no site do Sistema de Seleção da prefeitura
O edital nº 014/2021 conta com duas oportunidades disponíveis entre os cargos de enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Já no edital nº 015/2021, a vaga é para a função de técnico de enfermagem (1). Para concorrer a um dos postos, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, bem como registro no respectivo conselho de classe.
Os selecionados terão carga horária de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.224,96 a R$ 3.107,48 ao mês. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura. 

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