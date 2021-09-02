Prefeitura de Vitória contrata profissionais da área da Saúde

Prefeitura de Vitória seleciona profissionais temporários Crédito: André Sobral/Divulgação

Os candidatos serão submetidos à prova de avaliação de títulos. As seleções têm a validade de 18 meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por até igual período.

O edital nº 16/20211 prevê a contratação de dois médicos clínicos, sendo um diarista e um plantonista. Além da formação superior, é necessário ter registro no Conselho de Medicina (CRM). A jornada de trabalho é de 20 horas semanais. O profissional terá remuneração de R$ 3.198,30, mais gratificação de saúde de R$ 873,20 e R$ 133,87 correspondente a insalubridade.

O edital nº 014/2021 conta com duas oportunidades disponíveis entre os cargos de enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Já no edital nº 015/2021, a vaga é para a função de técnico de enfermagem (1). Para concorrer a um dos postos, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, bem como registro no respectivo conselho de classe.