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Oportunidade

Com capixaba, Ramon Menezes convoca Seleção para Copa do Mundo Sub-20

Atacante Savinho, de 19 anos, vem se destacando na Holanda pelo PSV e ganha oportunidade de representar o Brasil no Campeonato Mundial

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 14:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2023 às 14:41
Capixaba Savinho se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Galo na Libertadores
Savinho se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Atlético Mineiro Crédito: Pedro Souza / Atletico
Sem Endrick e Vitor Roque, mas com o capixaba Savinho, que vem se destacando no futebol europeu, o técnico Ramon Menezes anunciou no início da tarde desta sexta-feira a lista com 21 convocados para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada a partir do próximo mês, na Argentina. A ausência dos craques de Palmeiras e Athletico Paranaense já era esperada, uma vez que os clubes alertaram que não iriam liberar os jogadores.
Isso porque, apesar de ser uma competição oficial da Fifa, a entidade que comanda o futebol mundial não obriga que os clubes liberem seus jogadores para o Sub-20. O técnico Ramon Menezes tinha a intenção de contar com os jogadores, mas teve de se resignar.
"Perde todo mundo, na verdade. Perde a seleção, perde o clube e perde o atleta. Mas a gente tem que ser inteligente e entender o lado do clube", disse, logo após anunciar a lista de convocados
Apesar disso, o treinador se disse confiante para a disputa. "Gostaríamos que estivessem todos à disposição, mas para não ter nenhuma desconvocação, nós fizemos esta convocação. Estamos muito felizes com o que a gente tem", garantiu.
A Copa do Mundo Sub-20 começa em 20 de maio, e o Brasil estreia no dia seguinte, diante da Itália. A seleção está no Grupo D, que tem ainda República Dominicana e Nigéria.
Inicialmente, a competição estava prevista para ser disputada na Indonésia, mas a Fifa retirou a sede do país asiático e transferiu para a Argentina no início deste mês. Os argentinos, que não haviam se classificado para a competição, acabaram herdando a vaga de país-sede.
O torneio será disputado por 24 seleções, que foram divididas em seis grupos. O regulamento prevê que os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avancem para as oitavas de final. A decisão acontece em 11 de junho.

Convocados

GOLEIROS
  • Mycael - Athletico-PR
  • Kaíque - Palmeiras
  • Kauã Santos - Flamengo
LATERAIS
  • Arthur - América-MG
  • Andre Dhominique - Bahia
  • Kaiki Bruno - Cruzeiro
ZAGUEIROS
  • Kaiky Fernandes - Almería
  • Michel - Palmeiras
  • Robert Renan - Zenit
MEIAS
  • Marlon Gomes - Vasco
  • Andrey - Vasco
  • Guilherme Biro - Corinthians
  • Ronald - Grêmio
ATACANTES
  • Marcos Leonardo - Santos
  • Giovani - Palmeiras
  • Matheus Martins - Watford
  • Matheus Nascimento - Botafogo
  • Sávio - PSV
  • Kevin - Palmeiras
  • Giovane - Corinthians
  • Pedrinho - Corinthians

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