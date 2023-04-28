Botafogo vence Ypiranga e avança às oitavas da Copa do Brasil

Matheus Nascimento marcou o primeiro gol do Botafogo na partida Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Sem muita dificuldade e com o time reserva, o Botafogo confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Ypiranga-RS por 2 a 0, nesta quinta-feira (27). No jogo de ida, em Erechim, o time carioca já havia vencido pelo mesmo placar.

O Botafogo aguarda agora o sorteio, a ser realizado pela CBF na próxima terça-feira (2), para conhecer o seu próximo adversário. O time carioca ainda embolsou uma premiação de R$ 3,3 milhões.

O Jogo

Com compromissos importantes no Campeonato Brasileiro (Flamengo) e na Copa Sul-Americana (LDU), o Botafogo foi para o jogo com um time recheado de reservas. Apesar disso, conseguiu abrir o placar com apenas quatro minutos. Gustavo Sauer tabelou com Luís Henrique e colocou a bola na área. Após bate e rebate, Matheus Nascimento mandou para o fundo das redes.

O Botafogo continuou pressionando mesmo após ter inaugurado o marcador e quase fez o segundo. Aos 13 minutos, Gustavo Sauer fez fila na defesa do Ypiranga e rolou para Luís Henrique. O atacante chutou para grande defesa do goleiro Caíque. Logo depois, foi a vez de Daniel Borges arriscar e mandar no travessão.

Com o tempo, o Botafogo foi tirando o pé do acelerador e deixou o Ypiranga crescer. O time gaúcho criou a melhor oportunidade de gol aos 39 minutos, quando Guilherme Guedes aproveitou um erro de Daniel Borges, invadiu a área e exigiu grande defesa do goleiro Lucas Perri, que vive um grande momento na temporada.

O segundo tempo foi de poucas emoções. O Botafogo passou a administrar a vantagem, enquanto o Ypiranga continuou esbarrando na defesa adversária. As chances claras de gol foram escassas.

Os times resolveram atacar apenas a partir dos 33 minutos. Janderson puxou contra-ataque e tocou para Victor Sá. O atacante bateu de primeira para defesa de Caíque. A resposta foi imediata Vini Peixoto lançou para Erick, que cabeceou, na marca do pênalti, e exigiu um milagre de Lucas Perri.

O Botafogo aproveitou melhor as poucas chances criadas e decretou o triunfo aos 42 minutos. Matías Segovia arrancou e deixou Janderson de frente para o gol. O atacante deslocou Caíque para dar números finais ao embate.