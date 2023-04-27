Anotou a placa? Flamengo atropela o Maringá e avança na Copa do Brasil

Pedro deitou e rolou na goleada do Flamengo sobre o Maringá no Maracanã Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Flamengo impôs sua maior qualidade técnica, goleou o Maringá por 8 a 2 no Maracanã, nesta quarta-feira (26), e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado jogou para longe a zebra que havia aparecido na partida de ida, quando o time paranaense havia surpreendido com uma vitória por 2 a 0. Os gols do Flamengo foram marcados por Thiago Maia, Pedro (4), Gabigol, Gerson, Everton Cebolinha. Os do Maringá foram de Fabrício Bruno (contra) e Bruno Lopes. O adversário do clube rubro-negro nas oitavas de final da Copa do Brasil será conhecido em sorteio na CBF, ainda com data a ser definida.

O Maringá atuou sem quatro jogadores titulares do jogo de ida, que se transferiram para outras equipes. Ainda assim, se mostrou um time aguerrido e disposto a complicar a vida do Flamengo. Mas ficou apenas na vontade, e se tornou uma presa fácil para o Rubro-Negro no Maracanã.

O Flamengo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde neste domingo (30) tem pela frente o clássico com o Botafogo, no Maracanã. Já o Maringá foca agora na Série D, onde estreará no dia 6 de maio, contra o XV de Piracicaba, em Piracicaba (PR).

O Jogo

O Flamengo iniciou o jogo a todo o vapor diante de um Maringá assustado no Maracanã. O resultado foi um gol logo com dois minutos após falha da defesa paranaense. Thiago Maia aproveitou a sobra e mandou a bola para as redes.

O rubro-negro seguiu tendo total controle da partida e o segundo e terceiro (Pedro e Gabigol) foram questão de tempo, diante da fragilidade do Maringá.

O Dogão, como é chamado o time do Paraná, esboçou uma reação no fim do primeiro tempo através de um gol contra de Fabrício Bruno e experimentou até gostar um pouquinho do jogo depois, mas foi apunhalado por sua própria "ousadia", deixando a defesa exposta no quarto gol sofrido, em belo chute de Gerson.