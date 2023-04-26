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Homenagem

Pelé vira adjetivo e é inserido no dicionário Michaelis

Rei do futebol morreu em 29 de dezembro de 2022  aos 82 anos e campanha pela inserção de seu nome nos dicionários ganhou força

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 14:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2023 às 14:06
Pelé vira sinônimo de
Pelé vira sinônimo de "excepcional" no dicionário Michaelis Crédito: Leco Viana/TheNews2/Folhapress
Pelé virou adjetivo e está oficialmente eternizado na língua portuguesa. O dicionário Michaelis decidiu incluir o nome do Rei do Futebol, que morreu em 29 de dezembro de 2022, como verbete em sua edição digital e em breve também vai inserir a novidade nas próximas versões impressas.
pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramaturgia brasileira.
A mudança foi anunciada durante o Sports Summit, um dos principais eventos da indústria esportiva que está sendo realizado no Pacaembu, onde Pelé recebeu mais uma das inúmeras homenagens. A família do Rei do Futebol foi presenteada com uma placa em que está inserido o verbete que exalta o maior jogador de todos os tempos como excepcional, incomparável e único.

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