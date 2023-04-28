Ex-preparador físico do Flamengo chega em Vitória para capacitar profissionais

O que separa um atleta de alto rendimento de uma pessoa que busca apenas se manter ativo com algum exercício físico? O tipo de treinamento? Muitas vezes não. É isso que o curso "Planejamento do Treinamento para Alta Perfomance" vai entregar para profissionais capixabas neste sábado (29), em Vitória.
O curso será ministrado pelo ex-preparador físico do Flamengo, Rafael Winicki, e vai ser destinado para profissionais que trabalham com movimento, tanto preparadores físicos, personal trainer e fisioterapeutas. Rafael explicou que vai abordar assuntos de base da pirâmide do treinamento físico, como mobilidade, estabilidade, controle motor, assuntos de força funcional.
E ao mesmo tempo, vai abordar conteúdos que abrangem o topo da pirâmide da perfomance como habilidades específicas, potência, velocidadde e agilidade. Ele acrescenta que os profissionais que vão participar do curso serão munidos de um conteúdo completo passando um pouco por todas as áreas que envolvem o desempenho funcional.
"Eu tenho viajado o Brasil inteiro capacitando profissionais dessas áreas. É um conteúdo voltado para pessoas que buscam entregar desempenho de forma funcional, tanto para quem trabalha com atletas de alto rendimento tanto para quem trabalha com o público comum", ressaltou Rafael.
O professor de educação física, atleta de futebol 7 e um dos donos do espaço que vai receber o curso, Gustavo Salles, explicou que o motivo de trazer curso para Vitória é pelo fato de acreditar na dinâmica e metodologia de treino ensinada pelo Rafael, destacando que o profissional é referência no Brasil na área de treinamento físico e que atua no meio há bastante tempo.
"Nós como professores de educação física já fizemos workshops e acompanhamos o trabalho do Rafael nas redes sociais e condiz muito com o que a gente acredita e entrega para os nossos alunos. Esse momento de troca e partilha de conhecimentos vai ser bem interessante para quem tiver participando e acredito que vai agregar muito na trajetória profissinal de cada um que estiver ali", disse.
Currículo
Rafael foi Preparador Físico da equipe de futebol do Clube de Regatas do Flamengo e Campeão Brasileiro da temporada 2020. Ele é Especialista em Ciência do Esporte de Alto Rendimento, Coach e Master Trainer da Keiser no Brasil. Há anos atua como treinador particular de atletas profissionais como Diego Ribas, Filipe Luís, Henrique Dourado, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Andressa Alves, entre outros.
Também atua no processo de formação e evolução de jovens atletas de categorias de base. Além disso ministra cursos, palestras e workshops presenciais e online, com mais de 500 professores formados.