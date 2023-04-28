Ex-preparador físico do Flamengo chega em Vitória para capacitar profissionais

Rafael Winicki treinou jogadores como Filipe Luís e Everton Ribeiro em sua passagem pelo Flamengo Crédito: Divulgação

O que separa um atleta de alto rendimento de uma pessoa que busca apenas se manter ativo com algum exercício físico? O tipo de treinamento? Muitas vezes não. É isso que o curso "Planejamento do Treinamento para Alta Perfomance" vai entregar para profissionais capixabas neste sábado (29), em Vitória.

O curso será ministrado pelo ex-preparador físico do Flamengo, Rafael Winicki, e vai ser destinado para profissionais que trabalham com movimento, tanto preparadores físicos, personal trainer e fisioterapeutas. Rafael explicou que vai abordar assuntos de base da pirâmide do treinamento físico, como mobilidade, estabilidade, controle motor, assuntos de força funcional.

E ao mesmo tempo, vai abordar conteúdos que abrangem o topo da pirâmide da perfomance como habilidades específicas, potência, velocidadde e agilidade. Ele acrescenta que os profissionais que vão participar do curso serão munidos de um conteúdo completo passando um pouco por todas as áreas que envolvem o desempenho funcional.

"Eu tenho viajado o Brasil inteiro capacitando profissionais dessas áreas. É um conteúdo voltado para pessoas que buscam entregar desempenho de forma funcional, tanto para quem trabalha com atletas de alto rendimento tanto para quem trabalha com o público comum", ressaltou Rafael.

O professor de educação física, atleta de futebol 7 e um dos donos do espaço que vai receber o curso, Gustavo Salles, explicou que o motivo de trazer curso para Vitória é pelo fato de acreditar na dinâmica e metodologia de treino ensinada pelo Rafael, destacando que o profissional é referência no Brasil na área de treinamento físico e que atua no meio há bastante tempo.

"Nós como professores de educação física já fizemos workshops e acompanhamos o trabalho do Rafael nas redes sociais e condiz muito com o que a gente acredita e entrega para os nossos alunos. Esse momento de troca e partilha de conhecimentos vai ser bem interessante para quem tiver participando e acredito que vai agregar muito na trajetória profissinal de cada um que estiver ali", disse.

Currículo

Rafael foi Preparador Físico da equipe de futebol do Clube de Regatas do Flamengo e Campeão Brasileiro da temporada 2020. Ele é Especialista em Ciência do Esporte de Alto Rendimento, Coach e Master Trainer da Keiser no Brasil. Há anos atua como treinador particular de atletas profissionais como Diego Ribas, Filipe Luís, Henrique Dourado, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Andressa Alves, entre outros.