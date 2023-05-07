Ex-jogador da seleção da Colômbia é preso pela 3ª vez por tráfico de drogas

O ex-jogador colombiano Diego León Osório foi preso pela terceira vez por tráfico de drogas. O ex-lateral de 52 anos foi detido tentando levar cocaína para a Espanha. Ele estava no Aeroporto José María Córdova, em Rionegro, e tinha Madri como destino.
Ele escondeu 1,8 kg da droga na palmilha de sapatos que levava na bagagem. Um cão farejador da polícia ativou o alerta nas autoridades, que vistoriaram a mala e encontraram cocaína.
Ele está em prisão domiciliar, segundo a TV colombiana RCN. O episódio ocorreu em 9 de abril, mas só foi informado na sexta-feira (5) pela polícia da Colômbia.
Osorio já havia sido detido por tráfico outras duas vezes: em 2002 e em 2016. A primeira ocasião foi quando ele tentou levar 35 kg de cocaína em Miami, nos EUA, enquanto na segunda, que também se passou na cidade de Rionegro, o ex-jogador possuía mais de 1 kg da droga na cueca.
Em 2019, ele foi condenado a cinco anos de prisão domiciliar por "fabricação e comercialização de substâncias nocivas para a saúde".
O ex-lateral defendeu a seleção colombiana na década de 1990. Ele atuou por Atlético Nacional, Independiente Medellín e Santa Fé na carreira.