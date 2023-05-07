Fábio erra, Fluminense sofre gol relâmpago, mas arranca empate com o Vasco

Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (6), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, em erro de Fábio, abriu o placar para o Vasco aos 56 segundos de jogo. Lima, no segundo tempo, deixou tudo igual para o Fluminense.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos e dorme na quarta colocação. Por sua vez, o Vasco foi aos cinco e fecha o sábado no oitavo lugar.
A partida contou com amplo domínio da equipe treinada por Fernando Diniz, que chegou a acertar o travessão nos minutos finais.
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, às 21h30 (de Brasília). Na quinta-feira (11), o Vasco vai até Curitiba encarar o Coritiba, às 19h. Os dois jogos valem pela quinta rodada do Brasileirão.
O Vasco começou o jogo pressionando a saída de bola do Fluminense, e o resultado foi quase que imediato. Após o gol na falha de Fábio, no entanto, o Cruz-Maltino abaixou suas linhas.
Atrás no placar, o Fluminense assumiu o controle da partida no primeiro tempo, mas o domínio na posse de bola não significou muitas chances claras de gol.
Retraído no seu campo defensivo, o Vasco tentou contra-atacar em velocidade, aproveitando a velocidade dos seus homens do ataque e teve chance de aumentar o placar antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, Diniz tirou Felipe Melo e colocou John Kennedy, deixando o Fluminense ainda mais ofensivo. O empate veio justamente na pressão inicial do Tricolor.
O gol logo no começo da etapa final deu fôlego ao Fluminense e retraiu ainda mais o Vasco. Léo Jardim foi essencial para que o Cruz-Maltino segurasse o empate. Os contra-ataques, por sua vez, foram raros.